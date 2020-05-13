İBB'den askıda fatura açıklaması
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, yardım kampanyaları hakkında verileri paylaştı. Ongun, 122 bin 250 faturanın askıdan alındığını açıkladı.
İBB Sözcüsü Ongun, sosyal medya hesabından paylaştığı verilerde en çok yardım başvurusunda bulunan ilçeleri açıkladı. Ongun'un paylaştığı verilere göre en çok yardım başvurusunda bulunan ilçeler, Esenyurt, Bağcılar, Küçükçekmece, Sultangazi, Bahçelievler, Ümraniye, Sancaktepe, Pendik, Esenler ve Kağıthane olarak açıklandı.
Ongun, 955 bin 144 kişinin sosyal yardım başvurusu yaptığı ve 626 bin 161 aileye ihtiyaç tespiti yapıldığını duyurdu.
GIDA VE HİJYEN KOLİSİ
Ongun, 194 bin 579 aileye gıda ve hijyen kolisi teslim edildiğini, 33 bin 687 aileye alişveriş destek kartı, 11 bin 198 yurttaşa psikolojik danışmanlık verilen yurttaş sayısının 11 bin 198 kişi olduğunu açıkladı.
ASKIDA FATURA
129 bin 152 askıda fatura beklediğini belirten Ongun, 122 bin 250 faturanın askıdan alındığını açıkladı. Bugüne kadar askıda ödenen fatura miktarının 15.453.717 olduğunu belirtti.
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