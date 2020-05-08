İBB’den Askıda Fatura açıklaması: Hepsi güvende

08 Mayıs 2020 Cuma, 09:48

CHP’li belediyelerin, halka yönelik her iyilik hareketi engellenmeye çalışılıyor. Son örnek İstanbul’dan geldi. İBB Başkanı İmamoğlu’nun, fatura mağdurları için belediyenin internet sitesinde açtığı Askıda Fatura kampanyasına dün saldırı yapıldı.

İyiliğe karşı kötülük yapan trollerin, yurt dışında olduğu tespit edildi. İnternet sitesi yurt dışı erişime kapatıldı.

”KESİNLİKLE HEPSİ GÜVENDE”

Saldırının ardından, kredi kartı bilgilerinin güvende olup olmadığı merak konusu oldu. İBB Sözcüsü Ongun, Twitter hesabından açıklama yaparak “Kesinlikle hepsi güvende” dedi.

MURAT ONGUN’UN AÇIKLAMALARI

Askıda Fatura kampanyası için çok sorulan iki soru:

* Bazı faturalar neden yüksek?

Çünkü bazı vatandaşlarımızın uzun süredir ödeyemedikleri, gecikmiş veya cezalı faturaları mevcut .

* Siber saldırı sonrası kredi kartı bilgileri güvende mi?

Kesinlikle hepsi güvende.





BUGÜN SON DURUM BÖYLE

”askidafatura.ibb.gov.tr” adresine giren yardımseverler, istediği faturayı seçip ödemelerini yapabiliyor. Son duruma göre 69 bin 730 ihtiyaç sahibinin 8 milyon 664 bin 133 TL’lik faturası ödendi.



