İBB'den derbi maç temizliği

12 Mart 2020 Perşembe, 13:43

İBB ekipleri Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi statta hijyenik temizlik yapacak.

Dünyayı etkisi altına alın koronavirüs için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı önlemlere bir yenisi eklendi.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medyadan Türk Telekom Arena Stadı'nın önlem amacıyla dezenfekte edileceğini duyurdu.

İşte o mesaj:

Galatasaray Spor Kulübü'nün talebi üzerine bu pazar günü oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nin tüm kapalı alanları, cumartesi günü İBB Hijyen ekiplerince dezenfekte edilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nun tüm alanlarının dezenfekte edilmesi konusunda bilgiler veren Galatasaraylı yönetici Yusuf Günay, "Taraftarımızın tüm tedbirleri aldığımızdan emin olmasını isterim. Hem Galatasaray hem de Beşiktaş taraftarının içi rahat etsin" dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında stadın yanı sıra tesislerde ve antrenman sahalarında da dezenfekte çalışmalarının yapılacağını belirten Günay, "Maçtan önce 14 Mart Cumartesi günü tüm stadımız baştan aşağı hijyen ekipleri tarafından dezenfekte edilecek. Bunun dışında stadımızı, futbolcularımız ve diğer sporcularımızın antrenman yaptığı bütün sahalar, hem bu hafta hem de önümüzdeki hafta aynı hijyen tedbirleriyle yeniden gözden geçirilecek. Hem Sağlık Bakanlığımızın hem de Futbol Federasyonu'ndan (TFF) gelen koronavirüsle mücadele kapsamında bütün önlemleri harfiyen uyguluyoruz" diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı'nın ve Futbol Federasyonu'nun yaptığı bilgilendirmelere harfiyen uyduklarını ve tedbirler aldıklarını dile getiren Günay, "Hem Sağlık Bakanlığı'nın, hem de Futbol Federasyonu'nun koronavirüs enfeksiyonundan korunma tedbirleri konusunda yaptıkları bilgilendirmelere uyuyoruz. Bu konuda sıkı tedbirler alıyoruz. Cumartesi günü de stadımız dezenfekte edilecek. Stadyuma gelecek taraftarlarımızın tüm tedbirleri aldığımızdan emin olmasını isterim. Ayrıca stada gelen taraftarlarımızın ellerini dezenfekte etmeleri için bütün önlemleri alıyoruz" şeklinde konuştu.

Demir Grup Sivasspor maçında sergiledikleri futbolun, takıma olan inancı arttırdığını ifade eden Yusuf Günay, "Mücadeleye devam. Sivasspor maçındaki güzel oyun inancımızı daha da arttırdı. Galatasaray zoru sever. Pazar günü 50 binden fazla taraftarımızın önünde, güzel bir oyunla, iyi bir netice alacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Günay son olarak şampiyonluğun sorulması üzerine de, "Şu anda şampiyonluk için bir şey demeyeyim. Maç maç düşünüyoruz" dedi.





