İBB’den dolandırıcılara karşı uyarı!

12 Nisan 2020 Pazar, 19:11

İBB Sözcüsü Murat Ongun, İBB ismini kullanarak vatandaşları arayıp, mesaj atıp bağış talebinde bulunarak sahte hesaplara yönlendiren kişilere karşı hemşehrilerimizi uyarırız'' açıklamasında bulundu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Ongun, şu ifadeleri kullandı:

''Dolandırıcılara dikkat! İBB ismini kullanarak vatandaşları arayıp, mesaj atıp bağış talebinde bulunarak sahte hesaplara yönlendiren kişilere karşı hemşehrilerimizi uyarırız. İBB, hiçbir şekilde arayarak ya da SMS atarak İstanbullulardan bağış talebinde bulunmaz.''