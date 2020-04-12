İBB’den dolandırıcılara karşı uyarı!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), belediyenin ismini kullanarak bağış talebinde bulunan kişilere karşı uyarıda bulundu.
İBB Sözcüsü Murat Ongun, İBB ismini kullanarak vatandaşları arayıp, mesaj atıp bağış talebinde bulunarak sahte hesaplara yönlendiren kişilere karşı hemşehrilerimizi uyarırız'' açıklamasında bulundu.
Twitter hesabından paylaşım yapan Ongun, şu ifadeleri kullandı:
''Dolandırıcılara dikkat! İBB ismini kullanarak vatandaşları arayıp, mesaj atıp bağış talebinde bulunarak sahte hesaplara yönlendiren kişilere karşı hemşehrilerimizi uyarırız. İBB, hiçbir şekilde arayarak ya da SMS atarak İstanbullulardan bağış talebinde bulunmaz.''
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