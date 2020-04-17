İBB'den sokağa çıkma yasağı açıklaması

17 Nisan 2020 Cuma, 11:09

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan açıklamada, hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı süresince toplu ulaşımın sabah ve akşam saatlerinde devam edeceği, ekmek ve su ve hastanelere servis hizmeti gibi konularda hizmet vermeye devam edeceği belirtildi. İBB ayrıca yardım paketlerinin de dağıtımına devam edeceğini ve şehir genelindeki bakım hizmetlerinin ve projelerin de durmayacağını iletti. Zabıta, Hızır Acil ile 153 Çağrı Merkezi de görev başında olacak.

İBB’den yapılan açıklama şu şekilde:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Koronavirüs tedbirleri kapsamında 18 Nisan Cumartesi ve 19 Nisan Pazar günü uygulanacak sokağa çıkma yasağında birçok hizmetiyle İstanbulluların yanında olacak.

Hafta sonu, 17 bin personeliyle İstanbul’a hizmet vermeyi sürdürecek olan İBB, sağlık çalışanları ve zorunlu hizmet gören personele yönelik olarak toplu ulaşımda sabah ve akşam saatlerinde seferlere devam edecek.

İETT; sabah saat 07:00-10:00, akşam ise 17:00-20:00 saatleri arasında 445 hatta 4 bin 636 otobüs seferi gerçekleştirecek. Metrobüs hattında, sabah saat 06:00-10:00, akşam 16:00-20:00 saatleri arasında 240 sefer yapılacak.

HASTANELERE SERVİS HİZMETİ VERİLECEK

Öte yandan, İBB İstanbul’da bulunan 238 hastane ile irtibat kurarak hafta sonu personelleri için servis otobüsü tahsisi talepleri olup olmadığı sordu. 110 hastane tahsis talebi olmadığını belirtti. 21 hastaneden olumlu yada olumsuz dönüş gelmedi. 41 hastane ise araç talebinde bulundu. 66 hastaneden de çalışma yapılıp dönüş yapılacağı cevabı geldi. İBB, bu kapsamda talep eden her hastanenin otobüs ihtiyacını karşılayacak. Sefer saatleri www.iett.istanbul adresinden öğrenilebilecek.

METRO VE VAPURLAR DA ÇALIŞACAK

İBB, toplu ulaşımda soysa mesafe kuralının rahat bir şekilde uygulanması için hafta sonu raylı sistem ve vapur seferleri de düzenleyecek. METRO AŞ’nin işlettiği M1, M2, M3, M4, M5, T1 ve T4 hatlarında, 2 gün sokağa çıkma yasağı boyunca saat 7-10 ve 17-20 saatleri yarım saatlik aralıklarla metrolar çalışacak.

M6 Etiler-Hisarüstü Metro Hattı, sokağa çıkma yasağı boyunca çalışmayacak, 20 Nisan Pazartesi’den itibaren tekrar seferlere başlayacak. Pierloti ve Maslak teleferik hatları ile T3 Moda Nostaljik Tramvayı ve F1 Taksim Kabataş Füniküleri, salgın tedbirleri kapsamında alınan kararla durdurulmuştu.

ŞEHİR HATLARI AŞ de Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Kadıköy-Karaköy-Eminönü, Kadıköy-Beşiktaş, Kabataş-Adalar, Bostancı-Adalar, Sarıyer-R. Kavağı-A. Kavağı, İstinye-Çubuklu olmak üzere toplam 7 hatta, 07.00-10.00 ve 17.00-20.00 saatleri arasında hizmet verecek. Adalar hatları da ihtiyaca yönelik olarak devam edecek. Denizde sefer saatleri, www.sehirhatlari.istanbul adresinde öğrenilebilecek.

EKMEK VE SU İHTİYACI DA KARŞILANACAK

Hafta sonu İBB iştiraki HALK EKMEK AŞ tam kapasite üretimine devam edecek ve İstanbul genelindeki 535 büfesinde ekmek satışına devam edecek.

HAMİDİYE AŞ de damacana ve pet şişe su üretimine devam ederken, 200 bayisiyle vatandaşların su ihtiyacını karşılayacak.

YARDIM PAKETLERİ DAĞITILMAYA DEVAM EDECEK

İBB “Birlikte Başaracağız” ekipleri, yardım paketlerini dağıtmaya devam edecek. İSTAÇ atıkları bertaraf ederken, kent meydanlarını ve metrobüs duraklarını yıkayacak. İBB İtfaiye, Zabıta, Hızır Acil hizmetlerini sürdürecek. İBB Fen İşleri Daire Başkanlığı, saha bakım ve proje işlerine devam edecek. İBB Beyaz Masa 153 Çağrı Merkezi ile İSKİ ve İGDAŞ’ın çağrı merkezleri de tam kapasite ile vatandaşlarımızın taleplerini çözüme kavuşturmaya çalışacak.