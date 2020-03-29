İBB'den sosyal medyada yayılan görüntülere ilişkin açıklama

29 Mart 2020 Pazar, 18:41

İBB'den yapılan açıklamaya göre, ''Yaptığımız incelemelerde bu paylaşımların belirli bir siyasal görüşe yakınlığı ile tanınan hesaplardan başlatıldığı tespit edilmiştir. Özellikle daha önce siyasi görevlerde üstlenmiş bir kişi, bugünkü paylaşımında ‘ Bak fotoğrafı çeken vatandaş gizli saklı da değil. Kendisi paylaşıyor. Bizim farkımız tüm bilgileri verdik, gidin bakın’ diyerek fotoğrafı ‘Onder’ isimli kullanıcının yaydığını açıkça doğrulamıştır. Söz konusu ‘Onder’ isimli şahsın sosyal medya hesabı tarandığında, bu kişinin Cumhuriyet Halk Partisi’ne, Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na, genel başkan yardımcılarına ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na sayısız hakaretleri tespit edilmiştir. Bu hakaretler için ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunulacaktır'' ifadeleri kullanıldı.

ORGANİZE BİR FAALİYETİN GERÇEKLEŞTİĞİNİN GÖSTERGESİDİR

İBB, ''Nihayetinde, hiçbir Pazar sabahı 06:00 sıralarında yaşanmayan hareketliliğin sokağa çıkma oranının yüzde 90 azaldığı İstanbul’da bugün gerçekleşmesi şüphe ile karşılanmıştır. Sadece 1 hafta önce 1 kişinin bindiği otobüse 1 hafta sonra toplamda 71 kişinin binmesi üstelik bunun 47 tanesinin aynı duraktan olması, organize bir faaliyetin gerçekleştiğinin göstergesidir. Otobüs içi kalabalık fotoğraflarını sosyal medyaya yayan kişilerin hem bir siyasi parti ve genel başkanına hem de İBB ve başkanına çok sayıda hakaret mesajları paylaşması da, organize kötülüğe dair kuşkularımızı kuvvetlendirmiştir. Ülke olarak küresel bir salgının yarattığı büyük sorunlarla el ele mücadele ederken, sırf İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nu karalamak için yapılan bu organize kötülüğü şiddetle kınıyoruz. Bu işin arkasında olan ve işe dahil olan herkesle delil toplama süreçlerinin ardından yargı önünde hesaplaşacağımızı belirtir, değerli İstanbul halkının bunun gibi çok sayıda iftira ve karalama kampanyalarına itibar etmemelerini rica ederiz'' denildi.

62 NO’LU KAĞITHANE-KABATAŞ HATTI

''Bu hattımızda toplam durak sayısı 30’dur. 15 Mart 2020 Pazar günü 30 duraklı hattımızı toplamda 41 yolcu kullanmıştır. 22 Mart 2020 Pazar günü yani geçen hafta 30 duraklı hattımızı sadece 1 vatandaşımız kullanmıştır. Salgının boyutunun 1 haftada artması ve sokağa çıkma faaliyetlerinin çok daha azalmasına rağmen bugün yani 29 Mart 2020 Pazar günü bu hattımızdaki yolcu sayısı 71 olmuştur. Burada asıl dikkat edilmesi gereken detay sadece 1 duraktan Fazilet Durağı’ndan araca aynı anda 47 yolcunun binişi olmuştur. Bu daha önce karşılaşılmamış bir durumdur. Aracı kullanan şoför uyarısına rağmen binişin gerçekleştiğini söylemiş ve 10 dakika sonra yeni araç geleceği söylendiği halde aynı anda 47 kişi otobüse binmiştir. 1 önceki hafta 30 durak boyunca sadece 1 yurttaşımızı taşıyan aracımıza önlemlerin arttığı 1 hafta sonra aynı anda Pazar sabahı 06:00’da 47 kişinin binmesi daha önce karşılaşılmamış bir durumdur. Bu şüpheli durum kameralarla da tespit edilmiştir. İdari makamlara bildirim yapılacaktır''

46 NO’LU BOĞAZKÖY-BAKIRKÖY HATTI

''Bu hattımızda görev yapan otobüsümüz tam 72 durak kat etmektedir. 15 Mart 2020 Pazar günü 72 duraklık hattımızı 51 vatandaşımız kullanmıştır. 22 Mart 2020 Pazar günü yani geçtiğimiz hafta 72 duraklık hattımızı sadece 31 vatandaşımız kullanmıştır. Salgının boyutunun 1 haftada artması ve sokağa çıkma faaliyetlerinin çok daha azalmasına rağmen bugün yani 29 Mart 2020 Pazar günü bu hattımızdaki yolcu sayısı 65’e çıkmıştır. Burada da dikkatimizi çeken hareketlilik sadece 2 duraktan 41 kişinin araca binmesi olmuştur. Bu da daha önce hattımızda Pazar sabahı 06:00 sularında yaşanmamış bir hareketliliktir. Binişler Araslı ve KİPTAŞ duraklarından gerçekleşmiştir.''