İBB’nin bağış kampanyasındaki son durum

01 Nisan 2020 Çarşamba, 14:33

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan yurttaşlara destek için 30 Mart günü başlattığı ve İçişleri Bakanlığı genelgesi ile engellenen bağış kampanyasında şu ana kadar toplam 6.5 milyon lira toplandı.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, şu an için toplanan bağışın 5 milyon liralık kısmı, bloke edilmeyen banka hesaplarına yatırıldığı için İBB'nin kasasında duruyor.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge sonrası İstanbul Valiliği'nin İBB'nin bağış hesabı açtığı bankalara gönderdiği yazı üzerine 2 banka hesapları dondurmuştu.

Bloke edilen hesaplarda da şu an toplam 1 milyon 429 bin TL bulunuyor.

Bağış hesabını donduran kamu bankasında 899 bin TL'lik, özel bir bankada ise 530 bin TL'lik bağış bulunuyor.

İBB, bugün genelgenin iptali ve bankaların bloke işlemlerini kaldırmak için mahkemeye başvuracak.

NE OLMUŞTU?

Tüm dünyayı sarsan koronavirüs salgınına karşı İBB, İstanbul'da yaşayan ihtiyaç sahibi kesimlere ve yaşlı yurttaşlara, sağlık çalışanlarına ve hastalara yardım etmek için “Birlikte başaracağız” sloganı ile bağış kampanyası başlattı.

Bağış toplamak için 4 bankada hesap numaraları açıldı. İçişleri Bakanlığı bir genelge yayımlayarak bazı yerel yönetimler başta olmak üzere kurum, vakıf ve derneklerin Yardım Toplama Kanunu'nun açık hükümlerine rağmen 'herhangi bir izin almadan bazı hesapları ilan ederek yardım toplama faaliyetine giriştikleri' belirtilerek bu konuda işlem yapılması istendi.

İstanbul Valiliği de bağış hesabı açılan bankalara yazı göndererek hesapların bloke edilmesini istedi. 2 banka hesapları dondurdu.