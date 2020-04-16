İBBSK'dan olimpik sporculara telekonferansla moral

16 Nisan 2020 Perşembe, 11:02

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün Başkanı Fatih Keleş, Koronavirüs önlemleri kapsamında tesislerin kapalı olması nedeniyle evlerinde izole olan sporcularıyla video kamera sistemi üzerinden görüştü.

Başkan Keleş, sporcularının form durumlarını sorarken, tehlikenin geçmesinin ardından kulübün eski günlerine döneceği müjdesini de verdi.Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını sonrası uzaktan iletişim önem kazandı. Türkiye’nin en fazla olimpik sporcusunu bünyesinde barındıran İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (İstanbul BBSK) de sporcuların form durumlarını video görüntü sistemi ile yakından takip ediyor.

İstanbul BBSK Başkanı Fatih Keleş ve Genel Sekreter Erdem Aslanoğlu, virüs önlemleri kapsamında tesislerin kapalı olmasından dolayı evlerinde izole olan kulüp sporcularıyla video görüntü sistemi üzerinden iletişim kuruyor.

Sporcularla yakından ilgilenen Keleş, form durumlarını da takip ediyor.Sporculara "Önce sağlık" mesajı veren Keleş, “Virüsün ülkemizde görülmesinden hemen sonra önlemler kapsamında tesisimizi kapattık ve sporcularımızın evlerinde izole olmasını sağladık. Elbette bu süreç sporcularımızı da etkiliyor. Biz de kendilerini iyi hissetmeleri için sürekli video kamera sistemi üzerinden iletişim halindeyiz. Form durumlarını takip ediyor, herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için elimizden gelen desteği veriyoruz. Bu süreci hep birlikte aşarak sporcularımızın, 2021 yılında yapılacak Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'na en yüksek katılım ve en hazır şekilde gitmelerini sağlamak istiyoruz” dedi.

Fatih Keleş ve Erdem Aslanoğlu, sporculara moral verirken, form durumları hakkında da bilgi aldılar.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü antrenörleri, sporculara özel programlar vererek online olarak takip ediyor. Olimpiyat kotası alan ve alma şansı alan sporculara spor malzemesi gibi özel destek sağlanarak evde spor yapmaları ve formlarını korumaları hedefleniyor.İstanbul BBSK, ayrıca her gün sosyal medya hesapları üzerinden uzmanların ve antrenörlerin katıldığı ‘evde kal sporla kal’ söyleşileri düzenleyerek sporcuların sorularını yanıtlıyor. Kulübün olimpik sporcuları ise sosyal medya üzerinden, tüm sporseverlere online antrenman yaptırıyor.