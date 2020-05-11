İbrahim Gökçek'in aleyhine ifade veren itirafçı: Söylediklerim çarpıtıldı, ifademi geri çekmek istiyorum

11 Mayıs 2020 Pazartesi, 13:19

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ve Grup Yorum davaları da dahil 43 kişiyle ilgili verdiği ifadeleri birçok davada delil olarak kullanılan İ.İ., ifade tutanağını korku ve baskıyla imzaladığını, sözlerinin çarpıtıldığını, ifadenin doğru olmadığını söyledi.

Grup Yorum üzerindeki baskıların kaldırılması için 323 gün ölüm orucunda olan ve eylemine son vermesinin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Grup Yorum'un gitaristi İbrahim Gökçek hakkında da ifade veren İ.İ, “Sadece Gökçek’in bağlama çaldığını söylediğini, İdil Kültür Merkezinde bir kozmik oda olmadığını ancak ifadelerinin çarpıtıldığını” kaydetti.

Bianet'ten Ayça Söylemez'in haberine göre; İ.İ. adlı kişi, 2017 yılında 20 sayfadan oluşan bir ifade vermiş ve kendisine gösterilen 43 kişiyi teşhis etmişti. Bu ifadeler birçok kişinin örgüt üyesi olarak yargılandığı ve ceza aldığı davalarda delil olarak kullanıldı.

Bu davaların arasında, hayatını kaybeden Grup Yorum’un gitaristi İbrahim Gökçek’in yargılandığı dava da var.

"POLİSİN YÖNLENDİRMESİYLE İFADE VERDİM"

Yurtdışına çıkmasının ardından, sanık avukatlarına mektup gönderen İ.İ. “Poliste işkence altında ifade verdiğini, ifadesini polisin yönlendirmesiyle verdiğini” söyledi ve ifadesinin dosyadan geri çekilmesini talep etti.

“Bana ifade vermezsen seni tutuklarız” diye tehdit edildiğini söyleyen itirafçı, ÇHD davası ve Grup Yorum davasında yargılananlarla ilgili verdiği ifadelerin baskı altında imzalatıldığını anlattı ve ifadesini geri çekmek istediğini belirtti.

"DEMEDİKLERİMİ EKLEDİLER"

İ.İ. İbrahim Gökçek’le ilgili polisteki ifadesinde “sadece Gökçek’in bağlama çaldığını söylediğini, İdil Kültür Merkezinde bir kozmik oda olmadığını ancak ifadelerinin çarpıtıldığını” yazdı:

“…İbrahim Gökçek kim diye sordular mesela, ben de Grup Yorum’da bağlama çalıyor dedim, bunu da zaten bütün Türkiye biliyor. ‘Kozmik Odaya’ giriyor muydu diye sordular. Ben de orada yani İdil Kültür Merkezinde hiçbir zaman kozmik oda olmadığını ve görmediğimi söyledim. Ama savunmalarımdan hep algı yaratılmaya çalışıldı. Örneğin, ‘İbrahim Gökçek Grup Yorum’un bağlamacısı. Herkesin giremediği odaya giriyordu’ diye algı yaratmaya çalışmışlar, ifadeyi gördüğümde, çünkü bana artık yazdıklarını göstermiyorlardı, karşılarına oturtmuşlardı. Zaten ifadenin bitmiş halini gördüğümde her dediğimin savunduğumun çarpıtıldığını gördüm. Hatta demediğim bazı şeyler bile eklenmiş…”

SELÇUK KOZAĞAÇLI’NIN AVUKATLARINDAN DİLEKÇE

ÇHD davasında yargılanan avukat Selçuk Kozağaçlı da İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi Başkanlığına avukatları aracılığıyla dilekçe vererek, dosyaya sundukları bu ve buna benzer birçok delilin savunma ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini açık göstergeleri olduğunu belirtti:

“Somut anlamda delil niteliği taşımayan ve başkaca somut bir delil ile de desteklenmeyen itirafçı gizli tanık beyanlarına dair mahkemenizce yapılacak incelemede, ifade süreçlerindeki baskı ve yönlendirmeleri anlatan yeni tanık beyanlarının da dikkate alınmasını saygı ile talep ederiz.”

Dilekçede, İ.İ.’nin anlatımları da şöyle özetlendi:

“Gözaltına alınırken darp edildiğini; gözaltı sürecinde ifade vermezse tutuklanacağının, başka kişilerden örnek verilerek öldürüleceğinin, nişanlısının zarar göreceğinin ima edildiğini; ifade alım sürecinin iki gün sürdüğünü, ifade sırasında kolluk tarafından beyanlarının çarpıtıldığını müdahalede bulunduğunda azarlandığını, buna karşı avukatın herhangi bir müdahalede bulunmadığını; gözaltında sürekli tehdit edildiğini, psikolojik işkence gördüğünü ve darp edildiğini; ifadenin okunmadan imzalatıldığını, imzalamadığı takdirde baskı ve işkence görmeye devam edeceğini düşündüğü için imzalandığını; ifadelerinin üzerinde oynandığını ve asılsız birçok şey eklendiğini beyan etmektedir.”