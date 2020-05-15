İbrahim Gökçek’in cenazesine katılan 5 kişi için yakalama kararı

İbrahim Gökçek'in cenazesinde gözaltına alınan, 17 kişiden 5'i hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

cumhuriyet.com.tr
15 Mayıs 2020 Cuma, 18:22

Ölüm orucunun ardından tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in Gazi Cemevine getirilen cenazesinin ardından 43 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alındıktan sonra Güvenlik Şube Müdürlüğüne götürülen 25 kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 17 kişi Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilirken 1 kişi ise emniyetten serbest bırakıldı. Savcılığa çıkarılan 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek’in cenazesine katılan ve 4 günlük gözaltı sürecinin ardından serbest bırakılan dört kişi hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.


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