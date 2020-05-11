İbrahim Gökçek'in mezarına saldırı girişimi: 'Çıkartıp yakacağız'
Grup Yorum Üyesi İbrahim Gökçek'in mezarına gece saatlerinde saldırı girişiminde bulunan bir grup, mezarlık girişinde, "Teröristin mezarını istemiyoruz, polis giderse çıkartıp yakacağız" tehditlerinde bulundu.
Grup Yorum üzerindeki baskıların kaldırılması için 323 gün ölüm orucunda olan ve eylemine son vermesinin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren İbrahim Gökçek Kayseri'de defnedilmişti.
Defin öncesi Gökçek'in cenazesini taşıyan aracın önü kesilmek istenmiş, cenaze töreni saldırganlar tarafından provoke edilmişti.
Bu kez de Kayseri Talas'ta bulunan Halef Hoca Mezarlığı girişine gelen bir grup, cenazeyi mezardan çıkartmakla tehdit etti.
Sokağa çıkma yasağının kalkmasıyla birlikte mezarlık önünde bir araya gelenler “Teröristin mezarını istemiyoruz. Polis bir gün bekler, iki gün bekler, sonra gider. Polis giderse çıkartıp yakacağız” tehditlerine bulundu.
Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Serdar Turan, ölüm orucu sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Grup Yorum Üyesi İbrahim Gökçek’in vefatının ardından cenazenin Kayseri'ye getirilmesi halinde izin vermeyeceklerini söylemiş, cenaze Kayseri'ye girdiği sırada ise bir grup Ülkü Ocakları üyesi, 'Cenazeyi yakacaklarını' söylemişti.
Turan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatıyla görevden alındı. Kayseri Ülkü Ocakları ve bağlı bulunan şehirdeki bütün şubeleri de ikinci bir emre kadar kapatıldı.
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