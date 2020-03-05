İçişleri Bakanı Soylu: 8 Mart'ta istediğiniz her yerde yürüyüş yapabilirsiniz, İstiklal Caddesi hariç

05 Mart 2020 Perşembe, 09:31

Soylu, CNN Türk'te Ahmet Hakan moderatörlüğündeki Tarafsız Bölge programında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özlem Gürses'in "İstanbul'da 8 Mart'ta kadın yürüyüşüne katılmak, gönlümce bağırmak, şarkı söylemek, dövizler taşımak istiyorum, özgür müyüm?" sorusuna yanıt veren Soylu, İstiklal Caddesi'nde yapamazsınız, onun dışında istediğiniz her yerde yapabilirsiniz" dedi.

"İstiklal Caddesi'nde böyle bir şey yapmıyoruz, ülkelerin buna hakları var" diyen Soylu, Yenikapı'dan Kadıköy'e her yerde yapabilirsiniz. Bir tek İstiklal Caddesi bundan muaf tutuluyor" dedi.

Ahmet Hakan'ın "Kadınlar Günü'nde kadınlara müdahale eden polis olmasın" sözleri üzerine Soylu, artık toplumsal olaylarda 'ters kelepçe' takılmayacağını, bunun doğru olmadığını söyledi.