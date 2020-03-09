İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan muhabirlere “nasıl haber yapılır” dersi

09 Mart 2020 Pazartesi, 15:03

TARİHE ‘KARA ADAM’ OLARAK GEÇMEKTEN ALLAH'A SIĞINIRIM

Türkiye Belediyeler Birliği'nin düzenlediği “Afet Riskini Azaltma ve Deprem Toplantısı”nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beklenen İstanbul depremine vurgu yaparak, “Benim korkum şu; bizim zamanımızda olur da sorumluluğunu taşıyan biri olarak tarihe 'kara bir adam' olarak geçmekten Allah'a sığınırım, ismi kötü anılan insan sıfatı vermesin. Zihnimizde hep büyük İstanbul depreminin antrenmanını, jimnastiğini yapıyoruz” dedi.

Soylu, “Kapasitemizi arttırmamız gerekiyor. Tüm televizyonlara yönelik eğitime başlıyoruz. Muhabirlere de depremde ne söylemek lazım nasıl haber yapılması eğitimini vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Soylu'nun açıklamasından bazı bölümler:

* Türkiye Afet Müdahale Planı konusunda güncellemeler yapacağız. Zihnimizde hep büyük İstanbul depreminin antrenmanını jimnastiğini yapıyoruz.

* Benim korkum şu; bizim zamanımızda olur da sorumluluğunu taşıyan biri olarak tarihe kara bir adam olarak geçmekten Allah'a sığınırım. İsmi kötü anılan insan sıfatı vermesin. Afet meselesi, deprem meselesi öncesini, anını, sonrasını iyi bir şekilde zihnimizde ve kurumlarda tasarlamak zorundayız. Siyasi popülizmle deprem konusunda alınacak tedbirler ters orantılıdır. Kentsel dönüşümü tamamlamak lazım; kusura bakmayın doğru yapalım; ama vatandaşın tepkisini çekelim, riskli bölgelere buldozerle girmekten başka çare yoktur. Enkazların altında kalan insanların 'akrabalarımı bulun, ne olursunuz evladımı kurtarın' diyenleri duyan birisi olarak söylüyorum, imkanımız var güçlü bir devletiz

* Diyelim ki İstanbul’da binlerce ev yıkıldı, insanlar eşyalarını nasıl taşıyacak, hangi şirketler taşıyacak? Deprem anında iki önemli konu var. Biri iletişim, diğeri trafiktir. İletişim üzerinde hummalı bir çalışma yapıyoruz, bu konuyu umarım çözeceğiz. Ortak bir deprem hattı ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Ambulanslar binalara ulaşamaz, aldığı hastaları hastaneye götüremez depremde. Buna ait tedbirleri de çalışıyoruz. Çok ciddi tedbirler alacağız. Kapasitemizi arttırmamız gerekiyor. Tüm televizyonlara yönelik eğitime başlıyoruz. Muhabirlere de depremde ne söylemek lazım nasıl haber yapılması eğitimini vereceğiz"