İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma yasağına ilişkin verileri paylaştı
İçişleri Bakanlığı, 4 günlük sokağa çıkma yasağıyla ilgili verileri paylaştı.
Bakanlık’tan yapılan açıklamada, 4 günlük yasak süresince, “35 bin 422 kişiye adli ya da idari işlem uygulandığı” kaydedildi.
177 YERLEŞİM YERİNDE KARANTİNA KARARI KALDIRILDI
“44 ildeki 177 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı. Ülke genelinde emniyet ve jandarma birimlerince pazar yerleri, marketler/süpermarketler ile vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu meydan, cadde ve sokaklarda, sosyal mesafe, sosyal izolasyon ile bu alanlarda maske takma zorunluluğuna yönelik denetimler, önümüzdeki hafta içi de yoğun bir şekilde devam edecektir.”
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