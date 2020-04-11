İçişleri Bakanlığı: Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 bin 756 kişiye işlem yapıldı

11 Nisan 2020 Cumartesi, 15:53

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden 2 bin 756 kişiye adli/idari işlem gerçekleştirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Söz konusu yasak kapsamında 31 ilimizdeki vatandaşlarımızın mağdur olmaması için ekmek gibi zorunlu ihtiyaçları valilik ve kaymakamlıklarca oluşturulan vefa sosyal destek grupları, yerel yönetimler, muhtarlar ve fırın esnafı vasıtasıyla karşılanmaktadır. 31 ilimizde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşımızın neredeyse tamamı sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde kalarak alınan karara yüksek bir oranda uyum sağlamıştır. Ancak bazı illerimizde az sayıda da olsa alınan kararlara uymayan vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha ve TCK’nın ilgili kanun maddeleri kapsamında adli ve idari işlem uygulanmıştır. Bu kapsamda sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden 2 bin 756 kişiye adli/idari işlem gerçekleştirilmiştir.”



