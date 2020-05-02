İçişleri Bakanlığı, Yeni Şafak'ı yalanladı

02 Mayıs 2020 Cumartesi, 13:41

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, bugünkü, "İçişleri Bakanı Soylu: Genel yayılım bitti ama tedbirlerimize devam edeceğiz" başlıklı köşesinde röportaj gerçekleştirdiği Soylu'nun ifadelerini aktarmıştı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ise Yeni Şafak gazetesinin adını vermeden bir yazılı bir açıklama yaparak söz konusu ifadeleri yalanladı. Açıklamada “Genel yayılım bitti ama tedbirlerimize devam edeceğiz” ifadesinin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ait olmadığı bildirildi. Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bugün bir köşe yazısında geçen ‘Genel yayılım bitti ama tedbirlerimize devam edeceğiz’ cümlesi sayın bakanımıza ait değildir. Sayın yazar ile telefonda yapılan sohbette bu ifadenin bazı uzmanların değerlendirmeleri olduğunun altı ısrarla çizilmiş ve bu sohbetin bir demeç olmaması vurgulanmıştır. Pandemi ile mücadelede rehavetten uzak durulmasının sürekli ifade edildiği bu hassas dönemde, böyle bir söylem ve yaklaşım, Bakanımız tarafından asla kabul edilmemektir.”