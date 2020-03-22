İçişleri Bakanlığı'ndan 65 yaş üstü için ek genelge
Valiliklere gönderilen ek genelge ile 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağına getirilecek istisnalar belirtildi.
65 göre yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar arasında yer almakla birlikte yürüttükleri kamu görevinin niteliği, mevcut durumdaki aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak kamu görevlileri/kamu hizmeti yürütenler ile eczacılara valilik/kaymakamlıklar tarafından yasaklama/kısıtlama kararları kapsamında istisnalar getirildi.
SEYAHAT ETMEK ZORUNDA OLAN VATANDAŞLAR İÇİN ÇAĞRI NUMARALARI
İkameti dışında olanlar başta olmak üzere seyahat etmesi/evden çıkması zorunlu olanlar, 155, 156, 112 hatları üzerinden taleplerini iletebilecek.
Evden çıkması zorunlu kamu görevlileri/kamu hizmeti yürütenler ile eczacılara belge verilecek.
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