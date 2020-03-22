İçişleri Bakanlığı'ndan 65 yaş üstü için ek genelge

22 Mart 2020 Pazar, 13:51

65 göre yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar arasında yer almakla birlikte yürüttükleri kamu görevinin niteliği, mevcut durumdaki aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak kamu görevlileri/kamu hizmeti yürütenler ile eczacılara valilik/kaymakamlıklar tarafından yasaklama/kısıtlama kararları kapsamında istisnalar getirildi.

SEYAHAT ETMEK ZORUNDA OLAN VATANDAŞLAR İÇİN ÇAĞRI NUMARALARI

İkameti dışında olanlar başta olmak üzere seyahat etmesi/evden çıkması zorunlu olanlar, 155, 156, 112 hatları üzerinden taleplerini iletebilecek.

Evden çıkması zorunlu kamu görevlileri/kamu hizmeti yürütenler ile eczacılara belge verilecek.