İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: 2 jandarma uzman çavuş şehit olmuş, 4 jandarma uzman çavuş ise hafif yaralanmıştır
İçişleri Bakanlığı Bitlis'te 2 jandarma uzman çavuşun şehit olduğunu, 4 uzman çavuşun ise hafif yaralandığını açıkladı
İçişleri Bakanlığı, Bitlis’in Sehi bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Bitlis merkeze bağlı Sehi bölgesi yakınlarında, İl Jandarma Komutanlığınca devam eden ‘Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Bahargülü Operasyonu’ kapsamında bugün bir grup teröristle temas sağlanmış, çıkan çatışmada 2 jandarma uzman çavuş şehit olmuş, 4 jandarma uzman çavuş ise hafif yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bölgede operasyonlar devam etmektedir” denildi.
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