İçişleri Bakanlığı'ndan seyahat kısıtlamasına ilişkin genelge

04 Mayıs 2020 Pazartesi, 22:32

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine şehir giriş ve çıkış tedbirlerine ilişkin genelge gönderdi.

Genelgeye göre Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'da kara, hava ve deniz yoluyla giriş ve çıkış kısıtlaması kaldırıldı.

Kısıtlamanın kaldırıldığı 7 il haricindeki 23 büyükşehir ve Zonguldak için giriş çıkış kısıtlaması 19 Mayıs 2020 Salı günü saat 24.00'e kadar uzatıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede, "Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van illeri ile Zonguldak olmak üzere toplam 24 il sınırında kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 15 günlük süreyle 4 Mayıs 2020 Pazartesi günü saat 24.00'dan 19 Mayıs 2020 Salı günü saat 24.00’a kadar geçici olarak durdurulacak." dendi.