İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 31 ilde bugün saat 15.00-24.00 saatleri (9 saat boyunca) arasında polis ve jandarma ekiplerince uygulama yapılacak" denildi. Uygulamada, market, fırın, pazar yeri, büfe, yoğun olarak alışveriş yapılan cadde/sokaklar, akaryakıt istasyonları ile toplu taşıma araçları, duraklarında sosyal mesafe kuralı, maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin denetimlerin en üst seviyede yapılacağı belirtildi.
İçişleri Bakanlığı, bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması yapılacak 31 İl valiliğine, kısıtlama başlamadan önce uygulama yapılması yönünde talimat gönderdi.
Bakanlık valiliklerden, koronavirüs (Covid 19) salgınının önlenmesine yönelik sokağa çıkma yasağı ve daha önceden alınan tedbirlerin etkinliğini artırmak amacıyla 31 İlde; 17.04.2020 Cuma günü 15.00-24.00 saatleri arasında; uygulama yapılmasını istedi.
YOĞUN OLARAK ALIŞVERİŞ YAPILAN YERLER...
Bu kapsamda bugün belirtilen saatlar arasında market, fırın, pazar yeri, büfe, yoğun olarak alışveriş yapılan cadde/sokaklar, akaryakıt istasyonları vb. yerlerde/alanlarda sosyal mesafe kuralı/maske kullanımı uygulamalarına ilişkin denetimlerin en üst seviyede yapılacak. Toplu taşıma araçlarında/duraklarında sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve maske kullanımına ilişkin uygulamaların denetlenecek. Bugün saat 21.00 itibariyle kapalı olması gereken market vb. iş yerleri ile açık olması muhtemel fırın, büfe, akaryakıt istasyonu içerisinde bulunan alışveriş alanları kontrol edilecek. Sosyal mesafe ihlallerinin olabileceği yerlerde, sosyal mesafeyi sağlayacak tedbirler alınacak.
Bakanlık valiliklerden söz konusu kontrol/denetim ve gerektiğinde sosyal mesafe tedbirlerinin alınarak uygulanabilmesi adına görevlendirme ve planlamaların ivedilikle yapılması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi. Ayrıca alınan kararlara uymayan işyerlerine ve vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.
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