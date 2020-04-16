İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı genelgesini gönderdi
İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine 17.04.2020 tarihi saat 24.00 ile 19.04.2020 tarihi saat 24.00 arasında 30 büyükşehir ile Zonguldak il sınırlarında uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile ilgili bir genelge gönderdi.
İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine 17.04.2020 tarihi saat 24.00 ile 19.04.2020 tarihi saat 24.00 arasında (hafta sonu) büyükşehir statüsündeki 30 il (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il sınırları uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile ilgili bir genelge gönderdi.
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