İçişleri Bakanlığı’ndan sokağa çıkma yasağı öncesi 81 ilde denetim kararı

22 Nisan 2020 Çarşamba, 15:00

İcişleri Bakanlığı’nca 4 gün boyunca uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması ve ramazan dolayısıyla 52 bin 220 kişilik personelin katılımıyla bugün önceden belirlenen 3 bin 321 noktada denetim gerçekleştirileceği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri, 23- 26 Nisan'da uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması ve ramazan ayı dolayısıyla 31 il başta olmak üzere ülke genelinde market, pazar yeri, alışveriş merkezlerinde sosyal mesafe kuralının özellikle bugün 15.00- 24.00 saatlerinde bozulabileceği gerekçesiyle denetimlere ağırlık verecek.

52 BİN 220 KİŞİLİK PERSONEL

30 bin 930 emniyet, 20 bin 608 jandarma ve 682 sahil güvenlik personeli olmak üzere toplam 52 bin 220 kişilik personelin 219 dedektör köpeği ile katılacağı denetimler, önceden tespit edilen 3 bin 321 noktada gerçekleştirilecek. Denetimlerde, alınan kararlar doğrultusunda süresiz kapatılan iş yerlerinin kapalı olup olmadığı, çalışma saatleri yeniden düzenlenen iş yerlerinde belirlenen saatlerde faaliyet gösterilip gösterilmediği ve kapanış saatlerine riayet edilip edilmediği kontrol edilecek.

Semt pazarları, marketler, fırınlar, petrol istasyonları vb. iş yerlerinde 10 metrekareye 1 kişi düşecek kuralda müşteri kabulü ve dışarıda sıra bekleyenlerin sosyal mesafe kuralı ile sokağa çıkma yasağına tabi tutulan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişiler ile kronik rahatsızlığı bulunanların yasağa uyup uymadığı denetlenecek. Denetimlerde ayrıca toplu taşıma ve taksilerin yolcu kapasiteleri, plaka kısıtlamaları, araç içinde maske kullanımı ve diğer kurallar ile ilgili alınan tedbirlere uyulup uyulmadığına bakılacak.

RAMAZAN FIRSATÇILARINA DENETİM

Ülke genelinde gerçekleştirilecek uygulamalarda, koronavirüs salgınını ve ramazan ayını bahane ederek, fahiş fiyat uygulaması yapılan işletmelere yönelik denetimler gerçekleştirilecek. Bu iş yerlerine yönelik adli ve idari işlem uygulanacak. Ayrıca koronavirüs salgını nedeniyle alınan kararlara uymayan iş yeri sahipleri ve kişilere, 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 'Türk Ceza Kanunu'nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılacak.