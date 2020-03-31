İçişleri'nin 'bağış' genelgesine CHP'den jet yanıt: Amaç sindirmek

31 Mart 2020 Salı, 14:58

Koronavirüs salgınının Türkiye'de etkisinin artmasıyla Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri'nin başlattıkları kampanlar dikkat çekmişti. İçişleri Bakanlığı tarafından bugün yayınlanan genelge "CHP'li belediyelerin bağış kampanyaları yasaklanıyor mu?" sorusunu akıllara getirdi.

Özellikle yerel yönetimlere vurgu yapılan Bakanlık yazısında, “Yasalarımızda belediyelerin Yardım Toplama Kanunu’ndan muaf olduklarına dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Dolayısıyla belirli banka hesapları ilan ederek vatandaşlardan yardım talep etmek gibi yardım toplama faaliyetlerine ilişkin tüm iş ve işlemleri Yardım Toplama Kanununu hükümlerine uygun olarak yapmak zorundadırlar” ifadeleri yer aldı.

Yazıda, birden fazla ilçede yapılan bağış kampanyası için izin gerektiği, bu konuda Valiliklerin yetkili olduğu bildirildi.

İMAMOĞLU, YASAYI HATIRLATTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bakanlığın belediyelerin bağış kampanyasını hedef alan yazısına yanıt verdi.

Ekrem İmamoğlu, sosyal medyada “Bu süreç tamamen şeffaf ve İstanbulluların dayanışması ile büyüyecek” diyerek ilgili kanun maddelerini paylaştı.

MANSUR YAVAŞ’TAN YANIT

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ise Bakanlığın yazısına, başlattıkları kampanya gelen destekleri sosyal medyada yayımlayarak yanıt verdi.

Mansur Yavaş “6 Milyon Tek Yürek Kampanyası” için yapılan destekleri şöyle yazdı:

“Ankara Büyükşehir Belediyemizin ‘6 Milyon Tek Yürek Kampanyası’na ASO olarak 500 adet gıda kolisi desteğiyle katılıyor ve başta Başkan Mansur Yavaş olmak üzere emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz. ANKARA SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU

#6MilyonTekYürek dayanışma kampanyamıza 81.268 kişi gıda yardımı için başvurmuştur.

İşini kaybetme gerekçesiyle de 14.662 kişi destek talebinde bulunmuş olup, sayı her dakika artmaktadır.

Bağışların nerelerde kullanılacağı her gün siz değerli vatandaşlarımıza duyurulacaktır.

#6MilyonTekYürek kampanyamıza destek veren:

SP Genel Başkanı Sn. @T_Karamollaoglu’na,

DP Genel Başkanı Sn. @DpGultekinUysal’a

Gelecek Partisi Genel Başkanı Sn. @Ahmet_Davutoglu’na teşekkür ediyorum.

Hepimiz biriz, Ankara için birlikteyiz.

Beraber başaracağız.”









SOYER’DEN “BAĞIŞ YASAĞI” AÇIKLAMASI

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, Bakanlığın yasak çıkışına yanıt verdi.

Tunç Soyer, “Salgın, zaten var olan ekonomik krizi derinleştirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak şartlarımızı zorlayıp, 6 Nisan'dan itibaren, veri tabanımıza kayıtlı, ihtiyaç sahibi, işini kaybeden 40 bin aileye 400’er lira yatıracağız. Herkesin elini taşın altına koyma zamanı. #BizVarız” diye yazdı.

Tunç Soyer, “Salgın, zaten var olan ekonomik krizi derinleştirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak şartlarımızı zorlayıp, 6 Nisan'dan itibaren, veri tabanımıza kayıtlı, ihtiyaç sahibi, işini kaybeden 40 bin aileye 400’er lira yatıracağız. Herkesin elini taşın altına koyma zamanı. #BizVarız” diye yazdı.

"SOYLU BELEDİYELERİN BAĞIŞ TOPLAMASINI ENGELLEYEMEZ"

Aykut Erdoğdu, Belediye Kanunu'nu hatırlatarak, belediyelerin bağış toplayabileceğini, Soylu'nun engelleyemeceğini kaydetti. Erdoğdu, şu ifadeleri kullandı:

"5393 Sayılı Belediye Kanun’un 14, 15, 23, 38 ve 59 uncu maddelerine göre belediyeler “BAĞIŞ” toplayabilir...

Yani Süleyman Soylu belediyelerin 'BAĞIŞ' toplamasını engelleyemez...

Gönlünüzden geçiyorsa istediğiniz belediyeye gönül rahatlığıyla 'BAĞIŞ' yapabilirsiniz..."