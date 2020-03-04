İGC: Barış Terkoğlu gazetecidir, gazetecilik suç değildir

04 Mart 2020 Çarşamba, 14:19

Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu bugün sabahın ilk saatlerinde gözaltına alındı. Gözaltı kararının; Haber Müdürü olduğu Oda TV'de dün yayımlanan MİT haberiyle ilgili olduğu iddia edildi. İzmir Gazeteciler Cemiyeti, yayımladığı açıklamayla Terkoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Gazeteci Barış Terkoğlu’nun Odatv’de yayınlanan bir haber nedeniyle alışıla-getirildiği üzere bu sabaha karşı şifahi bir talimatla apar topar gözaltına alınması keyfidir, hukuk dışıdır, kabul edilemez. Bu sadece özgür yayın yapma çabasında olan basına değil bilgi edinme hakkı elinden alınmaya çalışılan topluma da gözdağı verme amacı taşıyan bir operasyondur. Bugün yapılan gazeteciliğin ve mutlak haber alma hakkına sahip halkın cezalandırılması, sindirilmeye çalışılması eylemidir. Demokrasi kavramı ile asla bağdaşmamaktadır. Kabul edilemez. Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu’nun gözaltına alınmasına gerekçe gösterilen, Libya’da şehit olan bir MİT mensubunun kimliğinin açığa çıkarıldığına ilişkin haber, yayınlanmasından bir hafta önce TBMM’de bir basın toplantısında daha sonra da sosyal medyada konu olmuştur. Haber gazetecilik ilkeleri gözetilerek yayınlanmıştır. Bu haksız gözaltı işleminin bir an önce sonlandırılmasını ve Barış Terkoğlu’nun serbest bırakılmasını umuyoruz. ifadelerine yer verildi.