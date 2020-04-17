İHD’den salgına ilişkin talep: Hastalar acil bırakılsın

17 Nisan 2020 Cuma, 06:00

Bakan Gül’ün bu açıklaması “hasta mahpusların tahliye edilmesi” sorununu bir kez daha gündeme getirirken, İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şube Başkanı avukat Gülseren Yoleri hapishanelerdeki tablonun Bakan Gül’ün açıkladığı tablodan çok dava vahim olduğunu söyledi.

Yoleri, “Bakan Gül koronavirüsün sadece açık cezaevlerinde görüldüğünü söyledi. Oysa pek çok hapishanede koronavirüse yakalananlar var. Mesela Silivri Hapishanesi’nde karantinada tutulan, hastalık belirtileri gösterdiği halde hastaneye götürülmeyen mahpuslar olduğunu net olarak biliyoruz. Hasta mahpuslar derhal tahliye edilmeli” dedi.