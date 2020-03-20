İhtiyaç sahiplerine biner lira yardım dağıtılacak

20 Mart 2020 Cuma, 13:09

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. Sosyal yardımlarda ek 2 milyar liralı ayrıldığını belirten Bakan Selçuk, "Şartları taşıyan ihtiyaç sahibi hanelere biner lira destek vereceğiz" dedi.

İşte Bakan Selçuk'un açıklamasından satır başları...

- Türkiye çapındaki kuruluşlarımızda hijyen ve mesafe kurallarına, 14 kurala harfiyen uyuluyor.

- Türkiye genelinde 153'ü devlete ait olmak üzere 400'ü aşkın huzurevimiz var, her birini günlük kontrol ediyoruz.

- Huzurevlerimizde doktor sayısını artırıyoruz.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİ ESNETECEĞİZ

- İşçi ve işveren sendikalarının talepleri geldikçe biz ona dair önlemler almaya devam edeceğiz.

- Kısa Çalışma Ödeneği'nin bütün sektörlere daha fazla fayda sağlaması için belirli koşullarda esneklikler de sağlayacağız.

- Kısa Çalışma Ödeneği'nin şartlarını esneteceğimiz için çoğu işveren bundan faydalanacak. Telafi çalışma süresini 2 aydan 4 aya çıkartıyoruz.

- Süreçte koşullar tutuyorsa, koşulları esnetiyoruz şu anda, özel kreşler de Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanabilir durumda olacak.

NİSAN'DA EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI BİN 500 LİRA OLACAK

- Nisan ayından itibaren en düşük emekli maaşını bin liradan bin 500 liraya çıkarmış olacağız.

- Türkiye çapında 1003 sosyal dayanışma vakfının periyodik paylarını artırdık, böylece yaşlılarımıza destekleri daha da artırmış olacağız.

- Yaşlılara yönelik YADES ve VEFA projelerini bu süreçte yoğunlaştırarak uygulayacağız.

İHTİYAÇ SAHİBİ HANELERE BİN LİRA YARDIM

65 yaş üstü yaşlılara maske ve kolonya dağıtımı ilk başta Ankara, İstanbul üzerinden başlanacak, daha sonra da proje genişletilir.

- Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılan gelir testlerine bağlı olarak en alt kesime 2 milyar liralık yardımı dağıtacağız.

- Sosyal yardımlarda ek 2 milyar liralık kaynağın dağıtımında, şartları taşıyan ihtiyaç sahibi hanelere biner lira destek vereceğiz.

Nisan ayına varmadan dağıtmaya başlayacağız

- 2 milyar liralık sosyal yardımında hedefimiz martın sonuna gelmeden, en geç nisan ayı başında dağıtmak.

- Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs riskine karşı vatandaşların İŞKUR'a kayıtlı açık işlere elektronik ortamda başvurmalarını istedi.