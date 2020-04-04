İİSŞP: 20 yaş altı 4 milyon kişi çalışmak zorunda!

04 Nisan 2020 Cumartesi, 17:39

Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altı yurttaşların sokağa çıkması yasaklandı.Yasağın gündeme gelmesinin ardından İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu (İİSŞP) hem sokağa çıkması yasaklanan hem de çalışmak zorunda bırakılan 4 milyon yurttaş için bir açıklama yayınladı. İİSŞP, AKP hükumetinin kararına, "Ücretli izin ve işten atmaların yasaklanmadığı koşullarda işsizlikle yüz yüze kalmalarını getirecektir" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Hükumetin koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altındaki yurttaşlara sokağa çıkma yasağı getirdiğini hatırlatan İİİSŞP Dönem Sözcüsü Sinan Ceviz, 20 yaş altı 4 milyon kişinin çalışmak zorunda kaldığını ifade etti. Ceviz çocuk işçiliğin yasaklanması için gerekli düzenlemenin yapılmasını talep ederken, koronavirüs tedbirleri kapsamında ise işten atmaların yasaklanmasını, zorunlu alanlar dışında tüm işyerlerinde üretime ara verilerek işçilere ücretli izin verilmesini istedi.

2 MİLYON ÇOCUK İŞÇİ

Koronavirüsün yayılmasının engellenmesine kaşı sendikalar olarak ısrarla fabrika ve işyerlerinin kapatılmasını ve işçilerin ücretli izne çıkarılmasını istediklerini dile getiren Ceviz, “İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu olarak yaptığımız açıklamalarda ve yayınladığımız raporda da bu duruma dikkat çektik. Bu tartışmaların sürdüğü bu günlerde 20 yaş altındaki gençlerin sokağa çıkması kısıtlandı. Ülkemizde 18 yaş altı yaklaşık olarak iki milyon çocuk çalışmaktadır ve bunların önemli bir çoğunluğu kayıt dışıdır. 20 yaş altı ise yaklaşık 4 milyon çalışan vardır. Özellikle 20 yaş altı genç ve çocuk işçilerin birçoğu eğitim çağında olmalarına rağmen, çalışmalarının nedeni ailelerinin ekonomik durumudur ve şimdi yapılan açıklama da bu yaş grubundakilerin sokağa çıkmasının sınırlandırılması aynı zamanda işe gidememeleri anlamına gelmektedir. Bu durum ücretli izin ve işten atmaların yasaklanmadığı koşullarda işsizlikle yüz yüze kalmalarını getirecektir” dedi.

"ÇOCUK İŞÇİLİĞİN YASAKLANMASI GEREKİYOR"

İkitelli OSB başta olmak üzere birçok sanayi sitesinde çocuk yaşta işçilerin kayıt dışı çalıştırıldığını dile getiren Ceviz, “Çoğunlukla kayıt dışı çalıştırılan çocukların hiçbir sosyal güvenliği bulunmadığı gibi beslenme ve sağlık hizmetlerine ulaşımlarının oldukça kısıtlı olduğunu da söyleyebiliriz. 18 ila 20 yaş arasında çalışan çocuklarda ise kayıtlı çalışma oranı daha yüksek olduğu söylenebilir ancak bu yaş grubundaki çocukların da eğitimlerini tamamlayamadıklarını ve ekonomik anlamda ihtiyaçlarını yeterince karşılayamadıklarını söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Çocuk işçiliğin yasaklanması gerektiğini, sendikaların talepleri dikkate alınarak tüm çalışanların evde kalmalarının sağlanması gerektiğini belirten Ceviz şöyle devam etti: “İtiraz noktamız bu kararla birlikte gerekli tedbirlerin alınmamış ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılmamış olmasıdır. Kayıt dışı çalıştırılan genç ve çocuk işçiler kayıt altına alınmalıdır. İşten atmalar yasaklanmalı, genç ve çocuk işçilerin beslenmeleri ve sağlık hizmetlerinden yararlanmaları için gerekli adımlar atılmalıdır.”

"MASKELER ÜCRETSİZ VERİLMELİ"

Cumhurbaşkanın açıklamasında ve İçişleri Bakanlığının genelgesinde herkesin maske takmasının da önerildiğini dile getiren Ceviz, “Evet herkes kişisel koruyucu malzemelere ulaşmalı ve kullanmalıdır. Hem kişisel olarak sağlığımızın güvenceye alınası hem de toplum sağlığı için gereklidir. Ancak bugün tek kullanımlık bir maskenin en ucuzu 7 TL’dir. Birçok işçi ve emekçinin litresi en ucuzu 80 TL’ye satılan el dezenfektanlarına ulaşamadığını, maske alamadığını biliyoruz. Fırsatçılara göz açtırmayacağız denildi ancak halen maske ve dezenfektan malzemeleri fahiş fiyatlarla satılıyor. Dolayısıyla her gün işe giden bir işçinin 7 TL’lik bir maske alması demek aylık 210 TL ayırması anlamına gelir. Ay sonunu zor getiren emekçilerin bu rakamlarda maske temin etmeleri oldukça zordur. Ayrıca ana akım medya kuruluşlarının bazıları bu çağrıdan sonra evde atkıyla, başörtüsüyle nasıl maske yapılır anlatmaya başladı ki bu utan verici bir durumdur. En çok yaşadığımız sorun işçilerin işe giderken koruyucu malzemeleri olmadığı için servislerde birbirlerine virüsü bulaştırdığıdır. Çalışma ortamları ve yemekhanelerde buna dahildir ancak en çok servislerde bulaşma yaşanmaktadır” dedi.