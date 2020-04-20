İki doktor kardeş 18 gün arayla koronadan öldü

20 Nisan 2020 Pazartesi, 13:41

Ateş ve nefes darlığı şikayetiyle 26 Mart’ta rahatsızlanarak özel bir hastanede tedavi altına alınan Dr. Nuri İdiz koronavirüs testi ise 1 Nisan günü belli oldu. İdiz, Yeşilyurt Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Tedavisinin başladığı 1 Nisan günü kendisi gibi bir süre önce testi pozitif çıkan ağabeyi Dr. Muharrem İdiz’i bu hastalıktan kaybetti.

Durumu kötüye giden Dr. Nuri İdiz de 6 Nisan’da yoğun bakıma alındı ve önceki akşam yapılan tüm müdahalelere karşın yaşamını yitirdi. Böbrek yetmezliği ve tansiyon hastası olduğu belirtilen Dr. Nuri İdiz’in, solunum yetmezliği sonrasında yaşamını yitirdiği açıklandı. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) Twitter hesabından yapılan açıklamada “Nuri İdiz... İzmir’de iş yeri hekimi...26 Mart’tan beri tedavi gördüğü hastanede koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Ağabeyi Dr. Muharrem İdiz’i de 1 Nisan’da kaybetmiştik. Ailesine ve sağlık emekçilerine başsağlığı diliyoruz‘ denildi.