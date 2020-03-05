İki kez şikayet etti, yine aynı karar çıktı

05 Mart 2020 Perşembe, 15:20

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 2018 yılında İbrahim Eren’in TRT Genel Müdürü olduğuna yönelik, “Bilal Erdoğan’ın sınıf arkadaşı TRT Genel Müdürü oldu” başlıklı haberi twitter hesabından paylaşarak, “Çalıntı sorularla da olsa bir sınav yapılıyordu. Şimdi ona bile gerek duyulmuyor” yazmıştı.

Sözcü'den Damla Güler'in haberine göre; Kaftancıoğlu’nun bu paylaşımı sonrası Bilal Erdoğan avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe vererek, “hakaret” suçlamasıyla şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturma sonrasında savcılık Canan Kaftancıoğlu hakkında dava açılmasına yer olmadığına karar vererek takipsizlik kararı verdi.

ERDOĞAN İTİRAZ ETTİ

Verilen takipsizlik kararına Erdoğan’ın avukatları, Canan Kaftancıoğlu’nun ifadesinin alınmamasını gerekçe göstererek itiraz etti. Yeniden başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağırılan Canan Kaftancıoğlu, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na giderek ifade verdi.

HAKARET YOK

Kaftancıoğlu ifadesinde, paylaşımının hakaret içermediğini, hakaret kastıyla yapılmadığını ve paylaşımında kimseyi de kastettmediğini söyleyerek, “Bu paylaşımda herhangi bir hakaret yoktur. Durum tespiti vardır” demişti.

SÖZLERİ HAKARET DEĞİL ELEŞTİRİ

İfadenin ardından soruşturmayı tamamlayan savcılık, Kaftancıoğlu hakkında takipsizlik kararı verdi. Takipsizlik kararının gerekçesi olarak ise hakaret suçunun oluşabilmesi için kişinin onur, şeref ve saygınlığına saldırılması gerektiği belirtilerek, “Kamu görevlileri ve sivil vatandaşlara yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövme fiilini oluşturması gerektiği” ifade edildi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin bu bağlamda verdiği kararlara da atıf yapılan takipsizlik kararında “Suçun yasal unsurlarının oluşmadığı anlaşıldığından şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi” ifadeleri kullanıldı.