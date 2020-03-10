İki metrobüs çarpıştı! Çok sayıda ambulans sevk edildi
Haliç Köprüsü'nde aynı istikametteki iki metrobüs çarpıştı. Kazada 10 kişi hafif şekilde yaralandı.
Kaza saat 09.00 sıralarında Haliç Köprüsü girişi Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. Bir metrobüs henüz bilinmeyen bir nedenle önünde seyreden metrobüse çarptı. Kazada 10 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralılardan bazıları ayakta tedavi edildi. Bazı yaralılar da ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde polisin ve belediye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
Video Haberler
- Saymaz ile Perinçek canlı yayında birbirine girdi!
- Kadıköy'de gece yarısı dehşete düşüren olay!
- Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
- Erdoğan: Size koronavirüs getirmiş olabilirim
- Kardeşim koronadan öldü, arkamdaki yatakta yatıyor
- Öğrencilere verdiği kitap öğretmeni açığa aldırdı
- Eşini bıçakla rehin aldı!
- Kadınlar Günü’nde kadın cinayeti!
- Göçmenler Meriç Nehri'nde yıkandı
- A Haber muhabirinden göçmene sınırı geçme tarifi