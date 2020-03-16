İki öğrenci yurdu daha koronavirüs karantinası için boşaltılıyor

16 Mart 2020 Pazartesi, 10:33

Koronavirüs önlemleri kapsamında Ankara ve Konya’nın ardından İstanbul’da da iki öğrenci yurdunun boşaltılması için talimat verildiği ortaya çıktı. Talimatta öğrencilerden bugün saat 12:00’ye kadar yurdu terk etmelerini istendi. Yurtlarda, umreden dönenler başta olmak üzere yurt dışından gelecek olanların 14 gün karantinaya alınacağı duyurulmuştu.

Sözcü’den Ümit Türk’ün haberine göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı 3 bin 200 kişi kapasiteli Güngören’deki Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu ile Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı Florya Kız Yurdu’nun boşaltıldığı öğrenildi. Yurdun boşaltılması için duyuru asıldı.

ÖĞRENCİLER BAŞKA YURDA TAŞINACAK

Kız yurdunda kalan öğrencilere umreden dönenlerin yerleştirileceği bildirilerek ayrılmaları istendi. Gidecek yerleri olmadığını söyleyen bazı öğrenciler bu duruma tepki gösterdi. Güngören’deki Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu ise, öğrencilerden bugün saat 12:00’a kadar yurdu terk etmelerini istedi. Ailelerinin yanına dönemeyecek öğrencilerin ise belediyeye ait otobüslerle İstanbul’daki başka yurtlara taşınacağı bildirildi.