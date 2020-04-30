İkinci kez kanser tedavisi görmeye başlayan Özkan Uğur'dan sağlık durumu açıklaması
İkinci kez kanser tedavisi görmeye başlayan MFÖ grubunun solistlerinden Özkan Uğur, sağlık durumuyla ilgili olarak sosyal medya hesabında bir açıklama yaptı.
Müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur, sağlık durumuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tedavisinin olumlu gittiğini söyledi.
Daha önce yendiği kansere yeniden yakalanan ve tedavi görmeye başlayan MFÖ üyesi Uğur, kişisel Instagram hesabında sağlık durumuna ilişkin olarak bir açıklama yayınladı. Uğur açıklamasında şunları söyledi: “Rahatsızlığımla ilgili arayan, soran, dualarını esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim Tedavi sürecim olumlu gidiyor. Güzel, sağlıklı günlerde birlikte olacağız inşallah. Sevgilerimle.”
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