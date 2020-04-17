İlkeleri yaymayı sürdürüyor

17 Nisan 2020 Cuma, 06:00

Göçmen, 1930 yılında Kars’ta doğdu.1948 yılında Kars Cilavuz Köy Enstitüsü’nden mezun oldu.1963 yılına kadar 5 yıl Kars’ın Posof ve Çıldır ilçelerine bağlı köylerde öğretmenlik ve başöğretmenlik yaptıktan sonra Samsun’un Çarşamba ilçesine bağlı Cayvar köyünde iki yıl başöğretmenlik, Çarşamba Merkez İlkokulu’nda bir yıl öğretmenlik yaptı.

5 KİTABI BULUNUYOR

1957-1958 öğretim yılında Samsun Bozkurt İlkokulu’na atandı.1979 yılında emekli oldu. Samsun Doğayı Koruma Derneği başta olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşunda yöneticilik yaptı.

Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği’nin Samsun Şubesi kurucu başkanlığını üstlendi. Yayımlanmış 5 kitabı bulunan Nizamettin Göçmen, “Bu görevi, Köy Enstitüsü ilkelerini yaşama geçirmek, Köy Enstitüsü kültürünün, eğitim modelinin doğru algılanmasını ve gelecek kuşaklara taşınabilmesini sağlamak, bilim çevrelerinin ve toplumun ilgisini bu konuya ve kazanımlara yönlendirecek çalışmalar yapmak için üstlendim.

Cumhuriyetimizin devrimci, aydınlanmacı, eğitim anlayışına sahip çıkacağız. Köy enstitüleri dönemine ilişkin tüm zenginlikleri, birikimleri yeni yüzyıla taşıyacağız” dedi.