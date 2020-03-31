İmamoğlu: 31 Mart günü, bu kent için bir devrim gerçekleşti

31 Mart 2020 Salı, 15:56

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle yatırımlara ara verildiğini en kısa sürede verilen sözlerin hayata geçirileceğini söyledi.



İMAMOĞLU SÜRECİ DEĞERLENDİRDİ

31 Mart seçimlerinde 10 bir oy fark ile İBB başkanlığını kazanan ve seçimlerin iptal edilmesiyle Haziran ayında gerçekleştirilen seçimleri de büyük bir farkla kazanan Ekrem İmamoğlu, geçen süreci Cumhuriyet’e değerlendirdi.

Belediyeyi aldıklarında iç karartıcı bir tablo ile karşı karşıya olduklarını anlatan İmamoğlu, "Vadesi geçmiş yaklaşık 6 milyar TL’lik borçla İBB’yi teslim aldık. Bunun yanında 8 milyar liralık bir bütçe açığı ile toplamda 14 milyarlık bir kara delik devir aldık. Bunu sonlandırmak adına ihale şartnamelerindeki rekabeti engelleyici hükümleri değiştirerek fiyatların düşmesin sağladık. İlk ay sonunda da 8 milyarlık bütçe açığını 4.7 milyar TL’ye düşürdük. Bizden önceki yönetimin planladığı belediye bütçesinden israfı önleyip 3,2 milyar lira tasarruf sağlamış olduk” dedi.

YATIRIMLAR DEVAM EDİYOR

Tasarruf tedbirlerine rağmen önemli olan hiçbir yatırımı durdurmadıklarını söyleyen Ekrem İmamoğlu, “İsrafların önüne geçerek yeni kreşler inşa etmeye başladık. Şu konuya da dikkat çekmek isterim; bu kadar tasarrufa rağmen önemli hiçbir yatırımı durdurmadık. Hatta, durmuş pek çok yatırımı yeniden başlattık. İsrafın önünü keserek, 30 bin üniversite öğrencisi için yıllık 3 bin 200 TL eğitim destek projesi başlattık. İstanbul’da 100 bin çocuğa düzenli süt ulaştırıyoruz. Kentin 230 bin insanına yardım eli değiyor. 24 saat kesintisiz ulaşım hizmeti sunmada yol aldık, hafta sonları için bunu hayata geçirdik. Bugünlerde ise tüm mesaimizi koronavirüs ile mücadele konusunu ayırmış durumdayız. Bu süreci de atlattığımız zaman verilen sözleri yerine getirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu, seçimlerin birinci yılında Millet İttifakı’nı kuran CHP Genel Başkanı Kemal Kılçdaroğlu başta olmak üzere İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve ittifakın dışında olup da kendisine destek veren tüm siyasi partilere ve seçmenlere de bir kez daha teşekkür ettiğini söyledi.