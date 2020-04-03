İmamoğlu açıkladı: İBB'den yeni koronavirüs tedbirleri
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, toplu taşıma araçlarına maske ile binilmesi için 100 bin ücretsiz maske dağıtılacağını açıkladı.
İmamoğlu, ''Cumhurbaşkanlığı açıklaması gereği yarın itibariyle toplu taşıma araçlarımıza maskeyle binmenizi rica ediyoruz. İlk etapta yarın 100 bin ücretsiz maske dağıtacağız'' dedi.
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:
''Kıymetli İstanbullular; sağlığınız ve Cumhurbaşkanlığı açıklaması gereği yarın itibariyle toplu taşıma araçlarımıza maskeyle binmenizi rica ediyoruz. İlk etapta yarın 100 bin ücretsiz maske dağıtacağız. Sizi salgından korumak en önemli vazifemiz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim.''
MASKESİ OLMAYAN YOLCULAR ALINMAYACAK
İBB sözcüsü Murat Ongun, ''Yarından itibaren otobüs, metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarına yüzünde maskesi olmayan yolcular alınmayacaktır. Değerli İstanbulluların bu hassas konuda duyarlı olacaklarına şüphemiz yoktur'' ifadelerini kullandı.
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