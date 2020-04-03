İmamoğlu açıkladı: İBB'den yeni koronavirüs tedbirleri

03 Nisan 2020 Cuma, 21:21

İmamoğlu, ''Cumhurbaşkanlığı açıklaması gereği yarın itibariyle toplu taşıma araçlarımıza maskeyle binmenizi rica ediyoruz. İlk etapta yarın 100 bin ücretsiz maske dağıtacağız'' dedi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

''Kıymetli İstanbullular; sağlığınız ve Cumhurbaşkanlığı açıklaması gereği yarın itibariyle toplu taşıma araçlarımıza maskeyle binmenizi rica ediyoruz. İlk etapta yarın 100 bin ücretsiz maske dağıtacağız. Sizi salgından korumak en önemli vazifemiz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim.''

MASKESİ OLMAYAN YOLCULAR ALINMAYACAK



İBB sözcüsü Murat Ongun, ''Yarından itibaren otobüs, metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarına yüzünde maskesi olmayan yolcular alınmayacaktır. Değerli İstanbulluların bu hassas konuda duyarlı olacaklarına şüphemiz yoktur'' ifadelerini kullandı.