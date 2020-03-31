İmamoğlu 'İstanbul için yapılacak tek önlem'i açıkladı!
İstanbul'daki toplu taşıma kullanma verilerini paylaşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 750-800 bin İstanbullunun pazartesi günü toplu taşıma kullandığını ifade etti. Salgının hızla yayıldığına işaret eden ve hükümete bir kez daha İstanbul için sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi çağrısında bulunan İmamoğlu, "İstanbul'da sokağa çıkma yasağı tek önlemdir" ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından 29 Mart Pazar ve 30 Mart Pazartesi gününe ait toplu taşıma kullanma istatistiklerini paylaştı.
Verilere göre 750-800 bin İstanbullunun pazartesi günü toplu taşıma kullandığını ifade eden İmamoğlu, “Hükümete bir kez daha çağrıda bulunuyorum; İstanbul’da sokağa çıkma yasağı tek önlemdir.” ifadelerini kullandı.
İmamoğlu sokağa çıkma yasağı talebini yinelediği mesajında şu bilgilere yer verdi:
* Pazar ile Pazartesi arasında toplu ulaşımda 3 kat artış var. Yaklaşık 750-800 bin İstanbullu dün toplu taşıma kullandı.
* Salgının bu denli hızla yayıldığı bir dönemde sokağa çıkmak ciddi risk.
* Hükümete bir kez daha çağrıda bulunuyorum; İstanbul’da sokağa çıkma yasağı tek önlemdir.
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