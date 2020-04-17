İmamoğlu ve Yavaş'a 'Halka yardım ettiniz' soruşturması

17 Nisan 2020 Cuma, 09:42

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Vakıfbank’ta hâlâ bloke edilmiş durumda olan 900 bin liralık bağış parasını hatırlatarak “Soruşturma yapabilirsiniz. Ama kalkıp vatandaşa ait bir parayı bankada bloke etmek çok aciz, çok zavallı bir tavırdır. Korkuyla yapılmış bu işlem bankacılık tarihinin kara lekesidir” ifadelerini kullandı.

Hakkında soruşturma başlatıldığını açıklayan İmamoğlu Sözcü'ye verdiği röportajda şunları kaydetti:

“BAKANLIK HAKKIMIZDA SORUŞTURMA BAŞLATTI”

Vakıfbank'ta bloke edilen hesaba yatırılan 900 bin TL'lik bağışın akıbeti ne oldu?

- Şu anda hâlâ blokaj duruyor, hukuki başvurumuzu yaptık. Mahkeme valilikten yanıt istedi. 15 gün süre verildi. Süre henüz dolmadı. Bu eninde sonunda çözülecek. Şu anda bankaların yaptığı hukuksuz ve korkudan yapılmış bir işlem. Korkuyla yapılmış işlem de bankacılık tarihinin kara lekesidir.

- Valiliğin yazdığı yazı da kara lekedir. Toplumun belediyeye yaptığı bağışın önünün bu şekilde kesilmesi utanç vericidir. O imzayı kim atmışsa utanmalı. Yanlış işlem görüyorsanız İBB Başkanı hakkında soruşturma açarsınız. Ama vatandaşın bağışını bloke edemezsiniz. Kaldı ki hakkımızda bir soruşturma açıldı.

- Bağışla ilgili süreç hakkında soruşturma başlattı açtı İçişleri Bakanlığı. Bakanlıktan bir müfettiş geldi soruşturmayı yapıyor. Soruşturma yapabilirsiniz. Ama kalkıp vatandaşa ait bir parayı bankada bloke etmek çok aciz, çok zavallı bir tavırdır. Buna yukarıdan aşağı kim müdahale ettiyse, kim talimat verdiyse, kim imza atmışsa, o acizliğin o zavallılığın bir parçasıdır.

Soruşturma ne zaman başladı?

Geçen hafta cuma günü başlatıldı. Ankara'da da başlatıldığını duyduk. Muhtemelen kampanya düzenleyen diğer belediyelere de müfettiş gidecektir. Sadece bana açılmadı soruşturma.

BİR SORUŞTURMA DA YAVAŞ'A: BAĞIŞLARIN 3 BUÇUK MİLYONUNA BLOKE KOYULDU

İçişleri Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’a, salgın tedbirlerinden ekonomik olarak etkilenen yurttaşlara destek için başlattığı bağış kampanyası nedeniyle soruşturma açtı. Ayrıca, belediyenin hesabındaki 3 milyon 532 bin TL’lik paraya bloke koyuldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, koronavirüs salgını nedeniyle işsiz kalan yurttaşlar, iş yerlerini kapatan esnaf ve ihtiyaç sahipleri için “6 Milyon Tek Yürek” adıyla bağış kampanyası başlatmıştı. Bağış kapsamında “Ekonomik Koruma Paketi” de açıklayan Yavaş, 150 bin aileye gıda yardımının dışında, 500 bin aileye daha düzenli gıda yardımı yapacaklarını ve ihtiyaç durumunda “nakit para desteği” de sağlayacaklarını bildirmişti. Aynı kampanyayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi de başlatmıştı. İçişleri Bakanlığı, yayımladığı genelge ile belediyelerin bağış toplama hakkının olmadığını belirterek, Vakıfbank’taki bağış hesaplarına bloke koymuştu. Bloke edilen tutarın ise 3 milyon 532 bin TL olduğu öğrenildi. Bağış hesaplarının bloke edilmesinin ardından, Bakanlık, Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma gerekçesiyle, Bakanlık müfettişlerinin yaklaşık bir haftadır Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde denetleme yaptığı belirtilirken, belediye yetkililerinin müfettişlerin sorularına yazılı yanıtlar hazırlayarak verdiği kaydedildi.



