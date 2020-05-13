İmamoğlu'na Beylikdüzü başkanlığı dönemi için 27 soruşturma

13 Mayıs 2020 Çarşamba, 11:42

İçişleri Bakanlığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemi kapsayan 27 soruşturma izni verdi. İmamoğlu’nun İBB Başkanlık mazbatasının 6 Mayıs 2019’da iptal edilmesi ardından inceleme başlatıldı. İnceleme 2012-2019 yılları arasındaki işlemleri kapsamaktaydı.

Buna rağmen incelemenin fiilen, İmamoğlu’nun görev yaptığı 2014-2019 dönemine ilişkin sınırlı tutulması dikkat çekti. Bir müfettiş ile 16-20 arasında değişen heyet tarafından yapılan incelemede, on binlerce evrak üzerinde toplam 10 bin 451 işlem araştırıldı. Sonuçta, İmamoğlu’nun görevde olmadığı tarihlerde yapılan bir işlem için soruşturma kararı verildi.

Ekrem İmamoğlu’nun 31 Mart seçimlerinde kazandığı İBB Başkanlığının, Yüksek Seçim Kurulu tarafından, 6 Mayıs 2019 günü iptal edilmesinin ardından İçişleri Bakanlığı, bir müfettiş ve 20 civarında araştırmacıyı Beylikdüzü Belediyesi’ne gönderdi. 2015 seçimlerinde AK Partiden Mersin Milletvekili adayı olduğu anlaşılan Müfettiş Arif Yıldırım ve başkanlık ettiği araştırmacılar altı ay boyunca çalıştılar. Müfettiş ve yardımcıları, Beylikdüzü Belediyesi’nde 5.033 ruhsat, 2.893 iskan belgesi, 685 ihale ve 1.840 doğrudan temin dosyası olmak üzere 10 bin 451 iş ve işlemi inceledi.

On binlerce evrak üzerinde yapılan derin çalışmalar sonrasında ortaya 27 soruşturma çıktı. Soruşturmaların 25’i ihale iş ve işlemlerinden 2’si ise imar konularından açıldı.

GÖREVDE OLMADIĞI DÖNEMDEN BİLE SORUŞTURMA VAR

20 Mayıs 2019 tarihinde yapılan bir satın alma işiyle ilgili, hakkında soruşturma açılması izin verilen İmamoğlu'nun o tarihte resmi hiçbir görevde bulunmadığı bildirildi. İmamoğlu, 31 Mart 2019’da yapılan yerel seçimde İBB Başkanı oldu ve Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevi sona erdi. Bu seçimin 6 Mayıs’ta iptal edilmesiyle birlikte, İBB Başkanlığı görevinden de ayrılan İmamoğlu, 23 Haziran’da tekrar seçilene kadar görevde bulunmadı. Buna karşın Beylikdüzü Belediyesi’nde, 31 Mart seçiminden 2.5 ay sonra yapılan bir işlem hakkında İmamoğlu’na ‘görevi ihmal’ iddiasıyla soruşturmaya hükmedildi.

İmamoğlu ile ilgili verilen 27 soruşturma izninde çok sayıda hukuki sorun dikkat çekiyor. 25 konuda soruşturma açılan ihale işlemleriyle ilgili olarak İmamoğlu, ilgili yasaya göre “Harcama Yetkilisi” ve “İhale Yetkilisi” olmamasına rağmen, gerçek dışı beyanla, “yetkisini devreden” kişi kabul edilerek soruşturma açıldı.

İmamoğlu, ‘ifade istem yazısına’ verdiği yanıtta, yetkilisi olmadığı bir konuda, nasıl bir mevzuata aykırılık gerçekleştirmiş olabileceğinin açıklanmasını istedi. Buna rağmen, soruşturma izni verilen kararda, “….ifadesinde yetki devrinde bulunduğunu ifade etmiş ise de…” şeklinde gerçekdışı beyan üretildiği görüldü. Bir başka sorun ise yasaya aykırı olarak, bilirkişi görevlendirilmesi ve bilirkişi raporlarının İmamoğlu’na bildirilerek yanıtlarının alınmaması oldu. Bu yolla İmamoğlu’nun savunma hakkı kısıtlandı.

DANIŞTAY’A İTİRAZDA BULUNULDU

YSK’nın, İstanbul seçimlerinin iptali kararı sonrasında “özel inceleme” olarak başlayan ve 2012-2019 yılları arasını kapsamasına rağmen özellikle ve de fiilen 2014-2019 arasına odaklanan inceleme 6 ay sürdü.

Bu soruşturma izinlerinin verilmesine dair İçişleri Bakanlığı kararına karşı İmamoğlu, hukuki haklarını kullanarak, süresi içerisinde Danıştay’a itirazda bulundu.







