İmamoğlu’na kumpas soruşturmasında dört gözaltı

26 Nisan 2020 Pazar, 11:10

İstanbul ve Mersin Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle üreticilerden satın alınan 100 ton limon ile ilgili Ekrem İmamoğlu'na yönelik kurgulandığı ortaya çıkan kumpas görüntüleriyle ilgili yürütülen soruşturmada, kameramanlık yapan Erdemli Yerel Diriliş Gazetesi imtiyaz sahibi Mahmut Dölek, Dölek'in konuştuğu çiftçi gibi davranan Ömer Tuncel ve ikilinin röportajını cep telefonuyla görüntüleyen Erdemli Demokrat Parti eski İlçe Başkanı Emrah Toraman'ın yanı sıra Kumkuyu eski Belde Belediye Başkanı Ömer Sezer'in de gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik sosyal medyada paylaşılan ve daha sonra da basında geniş yer bulan görüntülerle ilgili, İstanbul Büyükşehir ve AKP Mersin İl Başkanlığı'nın çifte suç duyurusu üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

HESAPLAR İNCELEMEDE

Başsavcılığın talimatıyla dün gece saat 22.00 sıralarında söz konusu üç şüphelinin adresine baskın düzenlendi. Kumpasta rol oynayarak çekim yaptığı saptanan Mahmut Dölek, çiftçi rolündeki AKP eski yöneticisi Ömer Tuncel ile cep telefonuyla röportajı çektiği öne sürülen DP eski ilçe başkanı Emrah Toraman'ı gözaltına aldı.

Her üç şüphelinin evlerinde arama yapıldığı, cep telefonlarına incelenmek üzere el konulduğu öğrenildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin gecenin ilerleyen saatlerinde Erdemli Devlet Hastanesi'ne götürülüp sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi.

Öte yandan ilerleyen saatlerde Kumkuyu eski Belde Belediye Başkanı Ömer Sezer'in de gözaltına alındığı öğrenildi.

"PARA TRAFİĞİ VARSA ORTAYA ÇIKSIN"

AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik ise konunun takipçisi olacaklarını belirterek, "Arkasında para trafiği ve farklı kişiler neyse ortaya çıksın istiyoruz. Sanki görüntüler AK Parti tarafından çekilmiş algısı yaratmaya yönelik çalışmalar var" dedi.

KUMPAS NASIL KURULDU?

İddiaya göre, kumpas şöyle kuruldu. Çiftçi rolündeki Ömer Tuncel, Mahmut Dölek yakın arkadaşları Burhan Arslan'a ait limon bahçesine gitti. Yerel gazetecilik yapan ve AKP'ye yakınlığıyla bilinen Mahmut Dölek, kamerası ile çiftçi rolüne büründürdüğü arkadaşı AKP Erdemli ilçe yöneticisi ve şu anda bir mobilya mağazasında müdürlük görevini yürüten Ömer Tuncel ile limon ağaçlarının önünde röportaj yaptı.

Bu sırada, bahçede bulunan DP'nin eski ilçe başkanı Emrah Toraman ise cep telefonu ile röportajın görüntüsünü gizlice çekti. Emrah Toraman, arkadaşı olan Mahmut Dölek'i çekimi durdurup, limon satın alınan kişiler için özellikle ‘Yandaş” vurgusunu yapması yönündeki uyarısını da içeren cep telefonu görüntüsünü daha sonra aralarındaki WhatsApp grubunda paylaştı.