İmamoğlu'ndan 3 fidan paylaşımı

Ekrem İmamoğlu, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ı idam edilişinin yıl dönümünde paylaştığı sosyal medya mesajıyla andı

cumhuriyet.com.tr
05 Mayıs 2020 Salı, 22:52

6 Mayıs 1972 tarihinde idam edilen 3 devrimci için sosyal medya hesabından bir paylaşım gerçekleştiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Yaşasın bugün hala tam bağımsız Türkiye ülküsüne sahip çıkanlar; yılmadan mücadele edenler" dedi.



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