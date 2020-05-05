İmamoğlu'ndan 3 fidan paylaşımı
Ekrem İmamoğlu, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ı idam edilişinin yıl dönümünde paylaştığı sosyal medya mesajıyla andı
6 Mayıs 1972 tarihinde idam edilen 3 devrimci için sosyal medya hesabından bir paylaşım gerçekleştiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Yaşasın bugün hala tam bağımsız Türkiye ülküsüne sahip çıkanlar; yılmadan mücadele edenler" dedi.
Yaşasın bugün hala tam bağımsız Türkiye ülküsüne sahip çıkanlar; yılmadan mücadele edenler....— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 5, 2020
#ÜçFidanÜçyürek pic.twitter.com/KFdMnFcakn
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