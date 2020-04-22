İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: Meydan boş değil

22 Nisan 2020 Çarşamba, 12:46

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, isim vermeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP’li belediyelerin salgın sürecinde yaptığı yardımlarla ilgili açıklamalarına yanıt verdi.

İmamoğlu, “Dünyanın hiçbir ülkesinde, millete ekmek dağıtan, gıda kolisi götüren kısacası, Anayasal görevi gereği hizmet eden belediyelere, ‘terör örgütü’, başkanlarına da doğal olarak ‘terör örgütü lideri’ muamelesi yapılmaz” dedi.

“BU MAKAMLARA OTURMAYA MI GELDİK?”

Tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkileyen salgının neden olduğu zorluklara dikkat çeken İmamoğlu “Başta ekonomik zorluklar ve tüm bu zorluklar ortadayken, bir belediye başkanı hiçbir şey yapmayacak. Bir belediye başkanı hiçbir işe karıştırılmayacak. İstenen bu. Bu mümkün mü Allah aşkına? Bu makamlara oturmaya mı geldik, hizmet etmeye mi?” diye sordu.

“BELEDİYE DEVLET KURUMU DEĞİL Mİ?”

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Millet bizleri ihtiyacı varken yanında görmeyecek de ne zaman görecek? ‘Devlet yapıyor' diyorlar; belediye de bir devlet kurumu değil mi?

Biz her gün, devletimizi idare edenlere beraber çalışalım, diye dil döküyoruz. Bizi itseler de toplumun faydası adına yaklaşmaya devam ediyoruz.

Ama karşımıza çıkarılan yanıt şu oluyor: ‘Bu tür teşebbüsler özellikle FETÖ-PKK gibi terör örgütleri tarafından denenmiştir.'

Dünyanın hiçbir ülkesinde, millete ekmek dağıtan, gıda kolisi götüren kısacası, Anayasal görevi gereği hizmet eden belediyelere, ‘terör örgütü', başkanlarına da doğal olarak ‘terör örgütü lideri' muamelesi yapılmaz.

Dünyanın hiçbir yerinde, terör örgütlerini sempatik gösterme riski olan, böyle tehlikeli cümleler de kurulmaz”

“MEYDAN BOŞ DEĞİL”

İmamoğlu “Tarafımıza yöneltilen bu ağır sözlere anlık yanıt vermeme sebebimiz, milletimiz zorluk içindeyken ağız dalaşına girmenin, milletin ihtiyacına hiçbir fayda getirmeyeceğini bildiğimizdendir. Yoksa meydan boş değil” çıkışı yaptı.

“İBB'nin ve diğer belediyelerimizin millete yardım faaliyetlerine ‘terör örgütü ‘ benzetmesi yapan, kim olursa olsun, yanıtını alır” diyen İmamoğlu açıklamasını şöyle tamamladı:

"Ama şimdi ne vakti ne sırası. Bu hakkımı şahsen saklı tutuyorum. Liyakata, adalete, merhamete, koordinasyona dayalı bir çalışma yapıyoruz.

Şimdilik arkamızdan gelen çok ağır ithamlara, kafamızı geri çevirip bakıyor, duyuyoruz. Ama ses etmeden yola devam ediyoruz.

Arkamızdan bağıran kimselerle kaybedecek vaktimiz yok, biz millet için önde koşmaya devam ediyoruz. Ama susuyoruz…Aziz milletimizin hem hatrı hem hayrı için."