İmamoğlu’ndan “Oda TV” eleştirisi; “İtibarsız bir sistemin içinde boğuluyoruz”.

06 Mart 2020 Cuma, 14:15

İmamoğlu, Oda TV soruşturmasıyla ilgili soruyu, “Dünyada itibarsız bir zemin oluşturma konusunda elinden geleni yapan bir sistemin içinde boğuluyoruz, dönem dönem. Bu da onlardan bir tanesi. Bir haber yaptı diye, basın özgürlüğünü elinden alan bu akıl; Türkiye’nin ekonomik, sosyal, turizm, hukuki anlamda bütün itibarlarını yerle bir eden bir anlayış. Derdiniz ne sizin? Hiç kimse sizi eleştirmeyecek mi? Yani bugün Oda TV’yi kapatacaklar, yarın başka bir şeyi kapatacaklar, ondan sonra da ‘Biz demokratız’ diye sağda solda gezecekler. Allah, akıl versin. Bu millet, özgürlüğü seviyor. Bu millet barışı, huzuru seviyor. Bu millet, demokrasiyi seviyor. 2019’dan ders çıkartmayanlara, bu millet gerektiği dersi, gerektiği noktada, sandıkta orda burda vermeyi bilir. Akıllarını başlarına toplasınlar” şeklinde yanıtladı.