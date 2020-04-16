IMF: Büyük Buhran'dan bu yana en kötü ekonomik kriz

16 Nisan 2020 Perşembe, 06:25

Uluslararası Para Fonu, yeni tip koronavirüs salgını kaynaklı ekonomik durgunluğun etkisiyle bu yıla ilişkin küresel büyüme tahminini düşürürken, 2021 yılına dair beklentisini yükseltti.

IMF Baş Ekonomisti Gita Gopinath’ın Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nda yer alan yorumunda “Bu yıl, dünya ekonomisinin, Büyük Buhran’dan bu yana en kötü durgunluğu yaşayacağı ve on yıl önceki küresel finansal krizden daha etkili olacağı muhtemeldir” ifadeleri yer aldı.

Gopinath ayrıca CNBC’ye verdiği demeçte, mevcut krizin sadece ekonomi politikasına bağlı olmadığı için farklı olduğunu, koşulların, ne zaman biteceği belli olmayan bir pandemi tarafından belirlendiğini kaydetti.

IMF Baş Ekonomisti Gopinath, geçen yüzyılın 30'lu yıllarındaki Büyük Buhran dönemine kıyasla, sağlık sektörünün şimdi çok daha iyi durumda olduğuna vurgu yaptı.

Diğer bazı olumlu noktalara da dikkat çeken Gopinath, sözlerini şöyle sürdürdü: “Borç veren kurumların olması, para politikasının piyasalara aktif olarak müdahale edebilmesi ve yeterli likidite sağlayabilmesi, maliye politikasının şirketleri ve haneleri desteklemede önemli bir rol oynamasının ekonomik açıdan çok önemli olduğunu düşünüyorum.”