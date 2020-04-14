IMF: Türkiye 2020'de yüzde 5 küçülecek

14 Nisan 2020 Salı, 18:02

2019 raporunda global ekonominin 2020'de yüzde 3,4 büyüyeceğini tahmin eden ve Ocak 2020'de yayınladı raporda bu tahmini yüzde 3,3 olarak revize eden IMF, bugün yayınladığı 2020 Dünya Ekonomik Görünümü raporunda ise global ekonominin 2020'de yüzde 3 daralacağını tahmininde bulundu.

Raporda, "Temel senaryomuzda salgının 2020'nin ikinci yarısında azalacağını ve yayılmayı önleme tedbirlerinin kademeli olarak kaldırılacağını öngörüyoruz" değerlendirmesini yapan IMF, global büyüme tahminlerine yönelik aşırı belirsizlik olduğunu belirtti.

"Koronavirüsün yayılmasını engellemek için alınan tedbirler ekonomik aktivitede üzerinde kısa vadede baskı yaratmış olabilirler, ancak bunları insani ve ekonomik sağlık için uzun vadeli yatırım olarak görmek gerekli" ifadelerini kullanan IMF, 2021 yılında ise global büyüme tahminini yüzde 3,4'ten yüzde 5,8 seviyesine çıkardı.