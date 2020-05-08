IMF uyardı: İşler daha kötüye gidecek

08 Mayıs 2020 Cuma, 11:55

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Baş Ekonomisti Gita Gopinath, geride kalan üç haftada görünümün daha da kötüye gittiğini söyledi.

ABD’nin önde gelen düşünce kuruluşlarından Dış İlişkiler Konseyi’nde (Council on Foreign Relations) konuşan Gopinath, corona virüsü salgınının devam ettiğine işaret ederek “finansal piyasalarda daha fazla türbülans olabileceği” uyarısında bulundu.

1 TRİLYON DOLARLIK KAYNAK KULLANILACAK

Gelişmekte olan ülke ekonomilerinin finansal ihtiyaçlarının üç hafta önce öngördükleri 2.5 trilyon dolar seviyesinin çok üzerine çıkmasının muhtemel olduğunu ve IMF’nin 1 trilyon dolarlık mevcut kredi kaynağının tamamını kullanacağını belirten Gopinath, “ülkelerin ne kadar desteğe ihtiyaç duyduğunu söylemekten de çekinmediklerini” dile getirdi.

Gopinath, krizin hemen sona ermeyeceğini, işlerin daha da kötüye gidebileceğini ve sağlık krizinin henüz çözülmediğini vurguladı.

IMF’nin küresel ekonomik görünüm raporundaki baz senaryoda, küresel ekonominin bu yıl yüzde 3 küçüleceği öngörüsüne yer verilmişti. Söz konusu senaryo, salgının yılın ikinci yarısında zayıflamasını ve salgına karşı alınan önlemlerin kademeli olarak gevşetilmesini içeriyordu. Ancak Gopinath, “baz senaryonun gerçekleşme olasılığının azaldığını” belirtti.

Aynı seminerde konuşan eski IMF baş ekonomisti ve Harvard Üniversitesi’den profesör Kenneth Rogoff, bazı ülkelerin borçlarını geri ödeyemeyeceği ve borçların ertelenmesinden ziyade borçların bir ksımını silinmesine ihtiyaç olacağını öne sürdü.