IMF, yardım isteyen ülke sayısını açıkladı

15 Nisan 2020 Çarşamba, 08:21

IMF Baş Ekonomisti Gita Gopinath, IMF'in corona virüs salgını ile başa çıkılmasında üyelerine yardım için 1 trilyon dolar gibi "oldukça önemli" miktarda bir kredi kapasitesi ortaya koyduğunu, ancak kalkınmakta olan ülkelerin karşı karşıya kaldıkları krizin büyüklüğünün IMF'in daha fazla kaynağa ihtiyaç duymasına yol açabileceğini bildirdi.

IMF'nin 189 üyesinden 100'ünün corona virüs salgınının yayılmasının yavaşlatılması ve ekonomik etkilerinin hafifletilmesi için IMF'ten yardım istediğini belirten Gopinath, başvuran ülkelerin yarısının düşük gelirli ülkeler olduğunu vurguladı.

Gopinatn, "Bizim görüşümüze göre IMF'in 1 trilyon dolar kapasitesi kriz ile mücadele etmek için oldukça yüksek bir miktar. Elbette, işler daha kötüye gidebilir, ne olacağını görmemiz gerekli" diye konuştu.