İnce'den normalleşme planlarını açıklarken CHP'yi hedef alan Erdoğan'a tepki
CHP'li Muharrem İnce, normalleşme planlanlarını açıklarken CHP'yi sert sözlerle hedef alan Erdoğan'a tepki
Cumhurbaşkanlığı seçiminde AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarışan Muharrem İnce, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan Erdoğan'ın CHP'yi hedef alan sözlerini eleştirdi.
İnce, Erdoğan'a "Millet normalleşme süreciyle ilgili Cumhurbaşkanı ne söyleyecek diye seni dinlerken sen AKP Genel Başkanı olarak CHP’yi konuşuyorsun" sözleriyle tepki gösterdi.
Erdoğan'ın CHP'yi hedef almasına ilişkin açıklama yapan İnce, şu ifadeleri kullandı:
"Millet normalleşme süreciyle ilgili Cumhurbaşkanı ne söyleyecek diye seni dinlerken sen AKP Genel Başkanı olarak CHP’yi konuşuyorsun. Neden mi? Maske işini bile beceremedin, 5 maskeyi dağıtamadın, maske satışını yasakladın, şimdi çareyi maske satışında buldun."
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