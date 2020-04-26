İnfaz yasasıyla tahliye oldu, oğlunu öldürdü!

26 Nisan 2020 Pazar, 10:26

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Anafartalar Mahallesi 2712 Sokak'taki apartmanın birinci katından dumanların yükselmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Evin oturma odasındaki yangını kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri, kanepede erkek cesedi buldu.

OĞLUNU ÇEKİÇLE ÖLDÜRDÜ

Ekiplerin incelemesinde, cesedin Mustafa K'ye (47) ait olduğu belirlendi. Olaya ilişkin ifadesi alınmak üzere karakola götürülen baba E.K'nin (66) oğlunu başına çekiçle vurarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

E.K. ilk ifadesinde oğlunu 10 yıl önce işlediği cinayet yüzünden öldürdüğünü iddia etti. Zanlı ifadesinde, "10 yıl önce kızımı kaçırtan şahsı öldürdüm. Cinayeti oğlumun işlemesi gerekiyordu. Onun yüzünden 10 yıldır cezaevinde hapis yatıyorum" dediği öğrenildi.

İNFAZ YASASIYLA TAHLİYE OLMUŞ

E.K.’nın cezaevinden şartlı tahliye olduğu, 10 gündür kaldığı evde oğlu ile sürekli tartışıp kavga ettikleri ileri sürüldü. E.K.’nın sabaha karşı uyuyan oğlunun yattığı odaya gittiği ve uykusunda iken kafasına çekiçle vurarak öldürdüğü, ardından evi ateşe verdiği belirtildi. Yaklaşık 10 yıldan bu yana cezaevinde olan şahsın geçtiğimiz günlerde çıkan yasa ile tahliye edildiği ve tekrar oğlunun yanına geldiği belirtildi.

Baba E.K tutuklanarak, cezaevine gönderildi.