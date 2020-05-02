İngiliz Başbakan Boris Johnson oğluna dedesinin adını verdi
İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve nişanlısı Carrie Symonds, yeni doğan bebeklerinin adını, Wilfred Lawrie Nicholas Johnson koydu. Wilfred adı, başbakanın dedesi olan, Osmanlı asıllı milli mücadele karşıtı gazeteci Ali Kemal’in oğlu Osman Wilfred Kemal’den geliyor.
İngiliz
Başbakanın nişanlısı Carrie Symonds çarşamba günü Instagram hesabından yeni
doğan bebekleriyle birlikte bir resim yayınladı. Symonds iletisinde, University
College London'daki tüm sağlık personeline teşekkür etti.
Doğum,
Johnson'ın koronavirüs tedavisinin beraberinde yoğun bakımdan taburcu
edilmesinden sadece haftalar sonra gerçekleşti. Symonds açıklamasında,
oğullarının başbakanının büyükbabası Osman Wilfred Kemal'in adını taşıyacağını söyledi.
DOKTORLARI UNUTMADI
Bebeğe Nicholas adı ise yoğun bakım günlerinde başbakanın hayatını kurtaran doktorlar Nick
Price ve Nick Hart'a atıfla konuldu.
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