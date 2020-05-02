İngiliz Başbakan Boris Johnson oğluna dedesinin adını verdi

02 Mayıs 2020 Cumartesi, 16:43

İngiliz Başbakanın nişanlısı Carrie Symonds çarşamba günü Instagram hesabından yeni doğan bebekleriyle birlikte bir resim yayınladı. Symonds iletisinde, University College London'daki tüm sağlık personeline teşekkür etti.

Doğum, Johnson'ın koronavirüs tedavisinin beraberinde yoğun bakımdan taburcu edilmesinden sadece haftalar sonra gerçekleşti. Symonds açıklamasında, oğullarının başbakanının büyükbabası Osman Wilfred Kemal'in adını taşıyacağını söyledi. Çift, çocuklarının adını, Wilfred Lawrie Nicholas Johnson koydu.



DOKTORLARI UNUTMADI

Bebeğe Nicholas adı ise yoğun bakım günlerinde başbakanın hayatını kurtaran doktorlar Nick Price ve Nick Hart'a atıfla konuldu.