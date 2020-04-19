İngiliz basınından sarsıcı iddia: Sağlık krizine Johnson'ın ihmali neden oldu

19 Nisan 2020 Pazar, 14:14

İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Sunday Times, İngiliz hükümetinin koronavirüse karşı 38 gün boyunca sessiz kaldığını yazdı…

Gazete, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın, bakanlar, istihbarat şefleri ve generallerin katıldığı “Cobra” toplantılarına Boris Johnson’ın katılmadığını yazarken, “Koruyucu maske, eldiven ve önlüklerin alınması için yapılan çağrılara kulak asılmadı ve bilim insanların uyarıları dinlenmedi. Şubat ayında ayında yapılmayan bu hamleler binlerce insanın yaşamına sebep oldu” şeklinde haberi okurlarına duyurdu.

Gazetenin, “Koronavirüs: İngiltere’nin felakete doğru uyurgezer şekilde ilerlediği 38 gün” başlığıyla verdiği haberde, Boris Johnson’ın Cobra toplantısına gitmek yerine, konutu olan Downing Street’teki resepsiyona katıldığı hatırlatıldı.

“GÜNDEMİ OLAN AB’DEN AYRILMAYA ODAKLANDI”

Koronavirüsle mücadele eden ve yoğun bakımda tedavi olduktan sonra geçen haftalar içinde sağlığına kavuşan Johnson’ın Cobra toplantılarına katılmak ve harekete geçmek yerine yıllık iznini kullandığı ve sadece o dönemki gündemi olan “İngiltere’nin AB’den ayrılma” sürecine odaklandığı hatırlatılırken, “Johnson 2 Mart’taki koronavirüsle ilgili olan Cobra toplantısına katıldı. Fakat o zamana kadar kesinlikle iş işten geçmişti. Virüs havalimanlarımızı, trenlerimizi, evlerimizi ve ofislerimize girmişti. İngiltere, son yüz yıldaki en sinsi virüsle karşı karşıyaydı” ifadesi yer aldı.

Geçen hafta üst düzey bir danışmanın açıklamalarının hatırlatıldığı haberde, “Downing Street’teki bir danışmanı Boris Johnson’ın yeteri kadar çalışmadığını ve liderlik vasfı gösteremediğini söylemişti. O danışman, ‘Eğer Başbakanınız orada değilse savaşamazsınız. Boris hiçbir toplantıya katılmadı. Hafta sonları çalışmadı, eski kafalı bir memur gibi ülkeyi yönetti. Acil kriz planlaması yapmadı’ ifadesini kullandı” yorumu yapıldı.